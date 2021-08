Pallavolo serie B, la Clementina riporta nelle Marche Sonia Galazzo

Dopo aver girovagato a lungo, la palleggiatrice veneziana torna nelle Marche per guidare la regia della Battistelli Termoforgia dopo aver vestito la maglia della Lardini come vice di Bosio

CASTELBELLINO – La Battistelli Termoforgia – Clementina 2020 Volley completa il reparto delle alzatrici, inserendo nel roster Sonia Galazzo, veneziana, classe 1997, e Leonor Polezzi, umbra, 18 anni da compiere.

Polezzi inizia la sua carriera pallavolista a Cortona, poi Perugia, prima di approdare a Trento per 4 stagioni, dove ha scalato ben 3 categorie partendo dalla serie C fino ad arrivare alla B1.

Galazzo invece è una vecchia conoscenza della pallavolo marchigiana avendo giocato in A2 con la Lardini Filottrano nella stagione 16-17 come vice di Francesca Bosio alla corte di Massimo Bellano in serie A2 vincendo la Coppa Italia e ottenendo la promozione in A1 al termine di una stagione fantastica.

Ai tempi della Lardini il coro a lei dedicato dalla calda curva rosanero era: “divento pazzo quando gioca Galazzo”. Alla Clementina 2020, visti i risultati ottenuti a Filottrano, l’obiettivo è praticamente lo stesso.

Giocatrice con buone mani e bella visione di gioco, palleggiatrice mancina dotata di un buon servizio, Sonia Galazzo ha mosso i suoi primi passi nella società di casa, il Mogliano Veneto, maturando esperienze importanti nei quattro anni passati tra San Donà (vittoria dello scudetto under 14 e bronzo nell’under 16) e Casal de’ Pazzi (campionessa d’Italia con l’under 18). Di qui il passaggio a Jesolo, dove ha giocato da titolare il campionato di B1 2014/2015 e il successivo trasferimento in A2 alla Volalto Caserta, dove la scorsa stagione ha collezionato 14 presenze. Quindi, dopo Filottrano, altre esperienze di B1 tra Isernia, Alba e Abo, Galazzo è un’ottima beacher e sta disputando il campionato italiano.