Pallavolo, serie B la Clementina piazza due colpi

CASTELBELLINO – Nuove facce, nuove atlete, nuove motivazioni. Rimarrà poco della squadra che ha fallito l’ultimo atto prima della promozione in A2 per ritentare l’assalto con nuove interpreti che diano la giusta scossa ad un ambiente che ha accarezzato l’idea del ripescaggio poi svanita.

I primi volti nuovi della Battistelli Termoforgia 2021-2022 sono Sofia Valoppi, Libero classe 2003, alta 1,67 m, che avrà la maglia numero 10, lo scorso anno nelle fila del Volleyrò Casal De’ Pazzi, incontrata in semifinale playoff promozione.

Il secondo nuovo acquisto è la centrale Alessia Pomili che viene dalla Pieralisi Jesi, dove ha giocato nelle ultime 3 stagioni, dopo le esperienze a Porto Potenza e Filottrano.

Dall’alto dei suoi 192 cm la ventunenne, nata a Recanati il 21/10/2000, indosserà la maglia numero 15 e, sulla sua nuova avventura con la Battistelli Termoforgia dice: «Mi sento pronta ad affrontare con grinta questa nuova esperienza con la mia nuova squadra. So che la società è seria e ben organizzata, ha un progetto ambizioso e punta in alto. Io sono una che lavora sodo in palestra per migliorarmi sempre di più, e sono certa che con Luca Secchi potrò fare quel salto di qualità tecnico che mi aspetto da me in questa stagione».

Dopo le conferme di Giulia Cardoni, Sara Zannini e Sara Gotti, ecco dunque due nuovi tasselli della formazione di coach Luca Secchi che non ha ancora svelato le novità in regia.