Pallavolo Serie B: quanti cambi in panchina, ecco le novità

ANCONA – Il valzer degli allenatori di solito riguarda poco la serie B che è abituata ad una continuità nei progetti tecnici e invece questo volleymercato sta riservando tante novità con nomi interessanti che danno ulteriore lustro ad un movimento non solo vivace ma anche ambizioso.

Ha cominciato la Volley Angels Porto San Giorgio retrocessa dalla B1 femminile il cui allenatore non è più Capriotti nominato CT della Lettonia ma resta nei quadri societari Direttore Tecnico in attesa di scegliere il successore. Cambio in B maschile a Osimo che ha scelto Pascucci dopo l’esonero di Fano.

Dopo il “regno” di Romano Giannini, alla Nova Volley due cambi di panchina in due anni. Prima l’approdo di Marcello Ippoliti che di Giannini è il vice della Rappresentativa del CQR impegnata in questi giorni nel Trofeo delle Regioni a Salsomaggiore e poi di Leondino Giombini. Per l’ex opposto azzurro è un ritorno a Loreto dopo la stagione nella quale fu preparatore atletico. Nella passata stagione Giombini ha vissuto l’esperienza della SuperLega a Ravenna con alterne fortune e quest’anno ha deciso per il ritorno in una piazza storica del volley per guidare la squadra.

Nessun cambio invece sulle panchine delle panchine delle formazioni che nella scorsa B maschile hanno ottenuto la qualificazione ai playoff. Ad Ancona resta Dore Della Lunga mentre a Macerata Giganti. Anche Giangiacomi resta a Castelferretti e così come Baleani a Civitanova.

Novità in B1 Femminile sponda Clementina. Nonostante il contratto pluriennale si sono divise le squadre tra Luca Secchi e la Clementina 2020. La scelta è caduta sul Cristiano Mucciolo, ex tecnico di Albese. Il tecnico piemontese arriva con le credenziali di un allenatore che, se lasciato lavorare, arriva al risultato. La società del presidente Talacchia però sogna in grande e ha già atteso molto spiccare il salto. Confermati invece Sabbatini a Jesi e Messi sulla panchina della neopromossa Corridonia.