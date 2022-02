Pallavolo Serie A3, MedStore Tunit Macerata: esonerato coach Di Pinto

MACERATA – Termina l’avventura in biancorosso per Adriano Di Pinto, arrivato a Macerata a metà della stagione 2018/2019, Di Pinto ha poi guidato la squadra in Serie A3 nei due campionati successivi mantenendo la Med Store Tunit sempre a lottare per i primi posti: la stagione 2019/2020 è stata sfortunatamente sospesa a causa dell’emergenza Covid, mentre lo scorso campionato è concluso alla finale di Play-Off.

«La Pallavolo Macerata ci tiene a ringraziare Adriano Di Pinto per il lavoro svolto durante le stagioni in biancorosso; per la professionalità e l’attaccamento ai colori maceratesi, per il contributo offerto nella crescita della Volley Academy Macerata. La Pallavolo Macerata augura al coach Di Pinto i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera» si legge nella nota ufficiale della società.

La Med Store Tunit continuerà il campionato con l’obiettivo di giocarsi fino alla fine la lotta ai primi posti in classifica. La dirigenza e lo staff credono in questo gruppo e nella possibilità di raggiungere quanto prefissato ad inizio stagione.

I rumors ovviamente già avevano fatto presagire il divorzio che erano diventati praticamente certezza nella notte di martedì con un post sulla pagina dei tifosi maceratesi con il quale sostanzialmente si salutava il coach uscente.

Coach Di Pinto ha affidato al profilo Facebook il suo commento e il saluto ai tifosi.

«Mi siete stati vicino dal primo all’ultimo giorno della mia avventura a Macerata! Grazie! Lavorare per 3 anni e 4 stagioni, senza di voi, sarebbe stato impossibile! Continuate a spingere questi ragazzi che meritano tutto il rispetto e l’energia di Macerata… città speciale con persone eccezionali!».

Il brusco ko nel derby di Grottazzolina domenica sicuramente non è stato gradito dalla dirigenza che ha dovuto far fronte ad una stagione già complicata dal caso Dennis, con il divorzio tra lo staff e il giocatore che era anche capitano della squadra.