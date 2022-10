Pallavolo serie A3, la Med Store Macerata fermata dal Covid

Dopo le indisponibilità nel match perso domenica in casa con Parma, la lista degli assenti per il team di Gulinelli si allunga con la conseguente richiesta di rinvio. La Vigilar Fano in campo contro San Giustino

MACERATA – Primo caso di focolaio di Covid nella stagione pallavolistica e colpisce la Pallavolo Macerata griffata Med Store Tunit in serie A3 maschile.

La gara in programma questa sera, al PalaVolley S.Maria tra la Pallavolo Macerata e l’Abba Pineto Volley, valevole per la terza giornata di Serie A3 Girone Bianco, è stata rimandata a causa di alcuni casi di positività al Covid individuati tra i ragazzi del coach Gulinelli. La Med Store Tunit, vogliosa di riscattare la sconfitta patita domenica contro Parma, dovrà invece rimandare il ritorno in campo e la sfida all’Abba Pineto, una delle squadre più in forma del campionato.

Coach Flavio Gulinelli contro Parma aveva dovuto rinunciare agli indisponibili Gabbanelli, Kindgard, Wawrzynczyk, schierando una formazione inedita con il palleggiatore Gonzi, l’opposto Morelli, le bande Bacco e Margutti, i centrali Sanfilippo e Pizzichini e il libero Ravellino

Gli atleti sono seguiti e proseguiranno i test di routine, grazie ai quali è stato possibile monitorare con rapidità i nuovi casi. Il resto della squadra continuerà a lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le premesse della stagione non sono quindi buone e chi riteneva che il virus non potesse più condizionare la stagione sportiva dovrà rivedere le sue convinzioni. Per la formazione biancorossa maceratese è a forte rischio anche il turno interno di domenica contro San Donà di Piave anche se al momento non sono state ufficializzate le decisioni.

Vista la promiscuità dell’impianto, tremano la Cbf Balducci che domenica esordirà in A1 Femminile e la Paoloni Macerata impegnata nel campionato di serie B maschile.

Si gioca regolarmente a Fano alle 20.30 dove la Vigilar col morale a mille dopo il successo esterno a Garlasco ospita San Giustino.