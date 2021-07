Pallavolo, Serie A3 maschile quanti derby. Si parte il 10 ottobre

FANO – Delle 14 squadre del Girone Bianco di serie A3 maschile ben 3 sono marchigiane e tutte puntano ad un ruolo da protagonista.

Il campionato scatta il 10 ottobre come la SuperLega.

Esordio in casa per la Videx Grottazzolina di coach Ortenzi contro Garlasco e per la Vigilar Fano contro San Donà di Piave. Trasferta a Pordenone per la MedStore Macerata.

I derby sono gli incontri più attesi.

Il 24 ottobre c’è Fano-Grottazzolina, 3’ giornata di andata, mentre il ritorno a campi invertiti si gioca il 23 gennaio. Alla 7’ giornata la MedStore ospita la Videx. Il turno di Santo Stefano mette di fronte, come nella passata stagione, Fano-Macerata.

La prima fase terminerà il 10 aprile poi il via ai playoff.

Intanto si vanno completando gli organici con la Videx che ha ingaggiato Cascio e Mandolini per rinforzare la batteria degli schiacciatori. L’opposto classe 2003 Bernardi approda a Fano mentre alla MedStore Macerata Scrollavezza è il secondo palleggiatore.

Ecco il quadro dei derby:

3’ giornata Vigilar Fano – Videx Grottazzolina (24 ottobre – 23 gennaio)

7’ giornata MedStore Macerata – Videx Grottazzolina (21 novembre – 20 febbraio)

12’ giornata Vigilar Fano – MedStore Macerata (26 dicembre – 10 aprile)

Le avversarie sono tutte al centro-nord: Pordenone, Bologna, Brugherio, Montecchio Maggiore, Savigliano (CN), Torino, San Donà di Piave, Belluno, Garlasco (PV) e Portomaggiore (FE).