Pallavolo, in serie A2 marchigiane protagoniste

MACERATA – Tra le mille incertezze di una stagione disgraziata non solo per la pallavolo, nel Girone Est di serie A2 femminile una delle costanti è rappresentata dalle formazioni marchigiane.

La Megabox Vallefoglia si è affacciata alla stagione in punta di piedi, acquistando il titolo di A2 e allestendo un roster di alto profilo che le sta consentendo di guardare per ora tutti dall’alto del 1’ posto in classifica. Il posto nella Poule è garantito così come sarà tra le prime due. L’impegno a Macerata non è semplice mentre in casa con Talmassons dovrebbe essere tutto abbastanza scritto.

La CBF Balducci Macerata ha sofferto il tira e molla dell’accordo non concretizzatosi con la Lardini Filottrano e ha scontato la partenza in ritardo nel mercato. L’avvio in campionato è stato interlocutorio, poi il lungo stop per il Covid e ora 4 vittorie si 4 partite dopo la ripartenza con 10 punti incamerati su 12 disponibili. Domenica ospita la capolista poi due trasferte consecutive, prima a Ravenna mercoledì poi a Montecchio domenica per chiudere col recupero in casa contro Soverato. Il prossimo turno col derby anche tra Ravenna e San Giovanni in M. dirà molto.

La formula del campionato prevede che, al termine della Regular Season, le migliori 5 formazioni di ogni girone si qualificano alla Pool Promozione, mentre le peggiori 4 squadre del Girone Est e le peggiori 5 del Girone Ovest sono raggruppate nella Pool Salvezza.

Ecco il quadro della classifica e dei prossimi impegni al termine della Regular Season a due giornate dalla fine: