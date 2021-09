La squadra di Paniconi scende in campo contro le pari categoria di San Giovanni in Marignano sabato alle 17 per il primo test amichevole della sua stagione

MACERATA – «Mi piacciono Macerata, i panorami e la natura che ho trovato sono molto belli. Inoltre con le compagne si sta formando un gruppo bellissimo. Sono stata accolta benissimo e sono davvero tutti gentili. Mi piace tutto qui e sono davvero contenta di aver fatto questa scelta». Ecco come Polina Malik, opposta israeliana in forza alla Cbf Balducci Macerata commenta le sue prime settimane di permanenza a Macerata.

«Mi sento molto ottimista riguardo alla nostra squadra – ha detto la giocatrice alla prima esperienza nel campionato italiano – e credo che stiamo facendo un buon lavoro». Reduce dall’esperienza nel campionato finlandese, il tema dell’ambientamento è tra quelli principali per un’atleta esordiente. Sotto l’aspetto tecnico aver già lavorato con Giuseppe Cuccarini ai tempi della Nazionale Israeliana è stato un vantaggio per l’opposta che conosce già i metodi di lavori degli allenatori italiani. «Per me è stata un’esperienza simile al tipo di lavoro che sto facendo a Macerata e mi piacciono molto il ritmo alto e il livello elevato degli allenamenti. Mi era stato detto che la CBF Balducci ha un ottimo allenatore e questa è la principale ragione per cui sono felice di essere qui. Giocare in Italia è un’esperienza fantastica». E poi la sorpresa grazie alla costa adriatica ha fatto sentire Malik a casa. «Le spiagge di Civitanova sono simili a quelle di Israele, il che è bello, e poi il cibo mi è piaciuto molto».

Malik e le altre compagne della Cbf Balducci Macerata stanno proseguendo la preparazione in vista di sabato 18 settembre dalle ore 17 quando giocheranno a San Giovanni in Marignano contro la Omag-Mt per il primo allenamento congiunto del pre-campionato. La prossima settimana poi ne sono previsti altri due, entrambi a Macerata. Questo prima test darà anche alcune indicazioni sul lavoro della squadra di Luca Paniconi in vista della prossima Serie A2 con l’esordio in casa fissato per domenica 10 ottobre contro Ravenna. Tra le osservate speciali per affrontare Ortolani e compagne c’è proprio l’opposta israeliana Polina Malik.