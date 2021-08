MACERATA – Non è certo agevole il cammino della Cbf Balducci Macerata nel campionato di serie A2 girone A. L’esordio è tra le mura amiche contro la Teodora Ravenna domenica 10 ottobre alle 17 mentre la prima trasferta sarà a Sassuolo, squadra che la eliminò dai playoff nella passata stagione. Alla terza giornata la squadra di Paniconi riposerà essendo il girone a 11 squadre.

Il campionato prevede due turni infrasettimanali nel girone di andata, il 3 novembre in trasferta ad Altino neopromossa e il 17 novembre in casa contro Sant’Elia che ha acquisito il titolo sportivo. I big match contro due delle favorite come Brescia e Busto Arsizio, Peretti e compagne li affronteranno nel girone di andata entrambe in casa. Tutte le trasferte logisticamente più impegnative sono nella prima parte della stagione con l’incontro di Marsala il 14 novembre, di Aragona il 21 novembre e Olbia il 5 dicembre che chiuderà il girone di andata. Quello di ritorno scatterà poi il 19 dicembre con in mezzo due turni preliminari di Coppa Italia di cui la formazione arancionera detiene il trofeo. Le semifinali saranno in gare di andata e ritorno il 22 e il 29 dicembre. La finale si disputerà il 6 gennaio, in sede neutra, insieme alla Final Four di Coppa Italia di A1. La Cbf Balducci macerata cercherà di difendere il trofeo vinto lo scorso 14 marzo nella finale di Rimini.

Il campionato ripartirà il 19 dicembre a Ravenna. Il turno di Santo Stefano vedrà la Cbf Balducci in casa contro la Green Warriors Sassuolo mentre nel girone di ritorno non è previsto alcun turno infrasettimanale. La chiusura della regular season è fissata per il 6 marzo a Macerata contro Olbia.

Le prime 7 classificate di ciascuno dei due gironi accederanno ai playoff promozione. Le ultime 4 ai playout salvezza. Al termine della Regular Season, le vincitrici dei due Gironi si sfideranno in una serie di finale, al meglio delle 5 partite, per decretare la prima squadra promossa in Serie A1. La perdente della finale rientrerà in corsa nelle semifinali dei Play Off Promozione, a cui accederanno le formazioni classificate dal 2° al 7° posto di ogni girone e che si giocheranno al meglio delle tre gare tra 12 contendenti. Dopo due turni, alle tre semifinaliste si aggiungerà la perdente della finale promozione. Quindi semifinali e finale, sempre al meglio delle tre gare, con ultimo match in calendario nel weekend del 21-22 maggio. La vincitrice dei Play Off Promozione sarà la seconda squadra promossa in Serie A1.