MACERATA – L’ennesima sconfitta esterna stavolta al tiebreak nello scontro diretto contro Perugia ha complicato ulteriormente il cammino verso la salvezza della Cbf Balducci che deve cambiare marcia dopo aver integrato la sua rosa. Per le arancionere era una partita dal valore straordinario ma, complice anche l’indisposizione di alcune delle sue atlete tra cui Malik, Okenwa e Molinaro, non è stata affrontata nelle migliori condizioni.

Domenica (22 gennaio) alle 17 la squadra di Paniconi riceverà la temibilissima Fenera Chieri 5′ in classifica e occorrerà cambiare passo. La Cbf Balducci in classifica ha 7 punti uno più di Pinerolo e due meno della Bartoccini Perugia. La società ha rescisso il contratto con la palleggiatrice Nikol Milanova destinata a proseguire la stagione all’estero e divenuta un esubero dopo l’arrivo di Djikema.

Il Direttore Sportivo Maurizio Storani che ha costruito la squadra con tutte le oggettive difficoltà economiche e soprattutto di tempo fa il punto sul momento della sua squadra e sulle prospettive rispetto al finale di stagione. «Le difficoltà sono tantissime, tutti siamo coscienti degli ostacoli che stiamo incontrando. Non è nemmeno un momento fortunato, visto che una partita importantissima come quella di Perugia è stata affrontata in condizioni molto precarie per via di una serie di ragazze che avevano un virus influenzale e sono andate in campo con l’aiuto di farmaci. Quindi dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, nelle condizioni che ho appena detto e sotto 2 a 0 va considerato un risultato positivo aver rimontato e ottenuto un punto a Perugia. Sia chiaro che la squadra, la società e lo staff tecnico sono coscienti delle difficoltà attraversate ma siamo compatti per dare il massimo insieme ed ottenere quel risultato che tutti desideriamo, ovvero la salvezza».

A Perugia gran numero di tifosi CBF Balducci HR, un sostegno che servirà anche nelle prossime gare? «Chiediamo che tutto l’ambiente che ci circonda ci stia vicino, con meno critiche e più sostegno morale, ne abbiamo bisogno. Stiamo cerando di fare il possibile, analizzando il fatto di come abbiamo dovuto costruire la squadra in estate, ovvero in maniera non ottimale per via del ritardo sul mercato rispetto alle altre squadre. Ora abbiamo aggiunto elementi validi alla rosa dimostrando che la società ci crede, fa sacrifici e sforzi economici. Voglio dire a tutti coloro che ci sostengono che da qui in avanti abbiamo ancora 11 partite da affrontare che per noi saranno 11 finali».

Undici gare in cui bisognerà fare più punti possibile per evitare la retrocessione.

«Esatto, non ci devono essere partite in cui ci sentiamo sconfitti in partenza o ci diciamo a prescindere che non c’è possibilità di fare punti: dobbiamo provarci contro tutti. Per ottenere il risultato della salvezza ci vuole unità da parte nostra, ed è garantito, ma anche sostegno dai tifosi. A Perugia ci hanno seguito in trasferta in oltre 100, avremmo voluto regalare loro un bel risultato. Da sottolineare la prova maiuscola dei nostri avversari, a dimostrazione della difficoltà assoluta del campionato di Serie A1, che impone che non ci sia mai un passaggio a vuoto».

Il match con Chieri al Banca Macerata Forum può essere già una svolta?

«Domenica prossima giocheremo con una delle migliori squadre del campionato, quinta in classifica ma giudicando il roster e il livello di gioco posso dire che si tratta di uno dei top team, che può mettere in difficoltà anche le primissime della graduatoria. L’ostacolo è difficile ma già domenica le nuove arrivate potranno dare di più dopo un’altra settimana di allenamento insieme al gruppo e mi auguro che le nostre ragazze stiano meglio fisicamente rispetto al match di Perugia, un aspetto non secondario. So per certo che da parte di squadra e staff c’è la volontà assoluta di ottenere un risultato positivo e ci aspettiamo tanti tifosi al palas a sostenerci».