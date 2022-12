Pallavolo, serie A tutta in campo a Santo Stefano

Derby a Urbino in A1 Femminile tra Megabox e Cbf Balducci. La Cucine Lube sarà di scena a Padova. La Videx in A2 a Castellana Grotte. In A3 big match Pineto-Fano. Med Store in casa

URBINO – Il turno di Santo Stefano è sempre quello di riferimento per la Lega Volley Femminile che dedica questa giornata a tutti i derby possibili per favorire l’afflusso del pubblico nei palasport e, su di essa, costruisce il resto del calendario. Ecco, quindi, che Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Cbf Balducci Macerata si gioca a Urbino lunedì 26 dicembre alle 17 con diretta su SkySport. Dirige la coppia marchigiana Frapiccini-Luciani. Le contendenti alla salvezza di Pinerolo saranno a Chieri. Perugia, che non ha altre umbre in A1, se la vedrà in casa delle campionesse del mondo in carica dell’Imoco Conegliano, unica veneta. Completano il quadro Vero Volley Milano – Busto A., Cuneo-Novara, Casalmaggiore-Bergamo, Scandicci-Firenze in diretta su Raisport alle 20.30.

Le due marchigiane arrivano al derby inedito in A1 certamente non nel loro miglior momento. La Cbf ha riposato domenica scorsa e ha avuto due settimane per smaltire la delusione della sconfitta interna subita per mano di Pinerolo che poi l’ha agganciata in classifica vincendo nello scorso weekend con Casalmaggiore. La Megabox sta disputando finora una stagione al di sotto delle aspettative e del mercato importante. In casa Macerata potrebbe essere la prima da titolare per Djikema anche se è probabile che almeno in partenza coach Paniconi punti ancora su Ricci per la regia della sua Cbf. Vallefoglia ha salutato la centrale Martinelli che sarebbe stata un’ex, passata a Messina in A2. Le altre ex sono Fiori e Mancini. Arriverà in Italia solo nei prossimi giorni l’ultimo neo acquisto arancionero Claire Chaussee, schiacciatrice statunitense che sarà a disposizione per il girone di ritorno della società di Macerata.

Torna in campo a Santo Stefano alle 18 la Cucine Lube con la trasferta sul campo di Padova. Il successo nel recupero contro Siena di mercoledì scorso ha consentito ai cucinieri di garantirsi il quarto di finale di Coppa Italia in casa: avversario Milano giovedì 29.12 alle 20.30.

I campionati di serie A2 e serie A3 maschile sono al giro di boa e si fermeranno anch’essi come la A1 e la SuperLega fino al 7-8 gennaio.

In cadetteria la Videx Grottazzolina giocherà alle 18 sul campo della Bcc Castellana Grotte, seconda forza del campionato con 24 punti, due più dei ragazzi di Ortenzi che sono al 5’ posto. All’andata si imposero i pugliesi al tiebreak. Attesa partita tirata anche in questo turno, grande pubblico e grande tifo.

In A3 maschile la capolista Vigilar Fano scende a Pineto. Si tratta del big match del Girone Bianco. Gli abruzzesi che vinsero all’andata per 3-1, sono secondi a un punto dalla Vigilar con un bel vantaggio sul resto del plotone che insegue. La Med Store Tunit in 4’ posizione, ospita San Giustino arrivando al match con 3 punti di vantaggio, 23 contro 20. Si gioca sempre alle 18 al Banca Macerata Forum.