Pallavolo serie A, sconfitta per Megabox, Cbf Balducci, MedStore e Vigilar

Con la Cucine Lube che ha viaggiato per il Brasile, weekend magro per le formazioni marchigiane di serie A. Fa festa solo la Videx Grottazzolina capolista solitaria in serie A3 maschile. La Cbf Balducci costretta agli ottavi di Coppa Italia

GROTTAZZOLINA – Arriva grazie alla Videx di Massimiliano Ortenzi l’unico sorriso del weekend volleystico per le formazioni marchigiane di serie A. Grazie al 3-0 con parziali a 19-21-20, i gialloblù hanno regolato la Sa.Ma. Portomaggiore confermandosi in testa alla classifica di serie A3 maschile girone Bianco con due punti di vantaggio su Pineto. Gli abruzzesi, che hanno sempre una partita da recuperare, hanno strapazzato la Med Store Macerata che non ha ancora trovato un sostituto per la defezione di Angel Dennis. La squadra ora è terza ma, senza un intervento sul mercato, le ambizioni biancoverdi rischiano di dover essere rinfoderate. Sconfitta anche per la Vigilar Fano che in casa ha ceduto 1-3 al Savigliano restando nella zona calda e perdendo contatto con un’altra pretendente alla salvezza.

Ha fatto quello che ha potuto la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che nell’anticipo di A1 Femminile giocato sabato in casa della corazzata Novara, ha dato battaglia per un set, il primo, perso ai vantaggi, perdendo poi progressivamente mordente e cedendo 3-0.

Sconfitta inattesa ma non clamorosa della Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile sul campo di Olbia. Serata negativa per le arancionere che si sono inchinate alla formazione isolane che nelle due ultime settimane ha battuto prima San Giovanni in Marignano poi Busto Arsizio riservando lo stesso trattamento anche alla squadra di Paniconi. La Cbf chiude il girone di andata al 3’ posto e quindi domenica dovrà giocare il turno di ottavi di finale di Coppa Italia che viene risparmiato alle prime due classificate al giro di boa dei due gironi. A Macerata arriverà Soverato per un match in gara secca.

La Cucine Lube Civitanova invece ha viaggiato verso il Brasile dove martedì esordirà nel Mondiale per Club con l’intenzione di riconfermare il titolo vinto nel 2019.