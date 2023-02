Pallavolo, en-plein per le marchigiane in campo sabato

La Cucine Lube sbanca (0-3) Siena nel recupero. La Megabox Vallefoglia (A1F) e la Videx (A2M) vincono in trasferta al tiebreak. La Med Store (A3M) vince in casa contro Mirandola. Oggi in campo Fano e Cbf Balducci

MACERATA – Quattro su quattro è il bilancio super positivo del sabato del volley di serie A. Solo sorrisi per le formazioni nostrane, 4 su 6 in campo nella serata scorsa, con importanti risvolti di classifica e di morale per tutte.

La Cucine Lube centra il terzo successo consecutivo in SuperLega Credem Banca e porta a quattro lunghezze il vantaggio sulla quinta posizione. Nel recupero dell’8° turno di ritorno della Regular Season i campioni d’Italia fanno festa al PalaEstra con il massimo scarto (21-25, 18-25, 23-25) contro i padroni di casa dell’Emma Villas Aubay Siena, che dovranno cercare punti salvezza nelle ultime due gare della stagione regolare.

Nell’economia del match fondamentali i 16 punti di Zaytsev, MVP e top scorer, capace di superare i 4.000 sigilli personali nelle competizioni della Lega Volley. Forte la soddisfazione di coach Blengini nel dopogara per una continuità di risultati e di prestazione ritrovate. «Era una partita importante e la squadra l’ha affrontata con maturità» – ha detto il tecnico piemontese dei cucinieri. «Siamo riusciti a iniziarla bene, nel secondo set abbiamo preso il largo e quando vai in fuga gli avversari provano il tutto per tutto, quindi Siena ha iniziato a forzare il servizio trovando buoni riscontri. In quel frangente siamo stati bravi a non perdere l’orientamento, la lucidità, riuscendo a vincere il set. Stessa cosa nel terzo parziale. Portiamo a casa una vittoria cercata e molto importante».

Oggi alle 16 al PalaEur di fronte al Presidente Mattarella, si disputa la Finale Coppa Italia tra Piacenza e Trento che hanno battuto in semifinale rispettivamente la favoritissima Perugia e Milano.

In A1 Femminile la Megabox Vallefoglia vince al tiebreak a Firenze, e il successo tiene accesa la speranza di riagguantare la zona playoff. Avanti 0-2 con un’ottima Drews poi Mvp, le biancoverdi hanno subito il rientro delle padrone di casa prima della spallata vincente al 5’ set.

In A2 Maschile pesante successo al tiebreak per la Videx Grottazzolina a Bergamo. Partita combattuta e tirata come da pronostico e i due punti sono una manna per la pericolante classifica degli uomini di Ortenzi che avevano bisogno di questa iniezione di fiducia

In A3 maschile, vince anche la Med Store Tunit Macerata contro Mirandola (3-1). Successo meritato e pronto riscatto per i ragazzi di Gulinelli dopo la sconfitta con Garlasco.

Oggi alle 17 invece la Cbf Balducci Macerata in A1 Femminile ospita la Cuneo Granda San Bernardo, match fondamentale per tenere vive le ambizioni salvezza mentre in A3 maschile a Vigilar Fano capolista, alle 18 ospita Montecchio Maggiore.