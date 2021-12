Pallavolo, la serie A in campo come al solito a Santo Stefano

Cucine Lube (SuperLega) e Cbf Balducci Macerata (A2F) in casa. Rinviata la partita della Megabox Vallefoglia (A1F). In A3 Maschile la Videx ospita la capolista Pineto. Derby Fano-Macerata

CIVITANOVA – Una Cucine Lube sempre più a organico apre il girone di ritorno della Regular Season nella quale la squadra di Blengini ospita la Kioene Padova, domenica 26 dicembre alle 15.30. Si avvicina alla chiusura un anno solare che ha portato nella bacheca biancorossa la settima Coppa Italia, il sesto Scudetto e un argento iridato. I campioni d’Italia devono fare i conti con le problematiche del capitano Osmany Juantorena e di Ricardo Lucarelli, entrambi al lavoro per tornare al top. Con Jiri Kovar chiamato più volte a fare gli straordinari, l’opposto Ivan Zaytsev si mette a disposizione per eventuali assetti sperimentali. Chissà che Blengini non lo schieri da schiacciatore inserendo Gabi Garcia come opposto per affrontare l’emergenza.

In attesa dell’arrivo della nuova palleggiatrice e dopo un trittico di match proibitivi, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia in serie A1 Femminile sarebbe dovuta tornare a giocare un match alla propria portata ma quello che si profilava come uno scontro diretto contro l’Acqua e Sapone Roma, neopromossa come le biancoverdi, e valida per l’ultima giornata del girone di andata, è stata rinviata a data da destinarsi. Nel turno si giocheranno solo due incontri: il derby piemontese tra Novara e Chieri e lo scontro salvezza Perugia-Casalmaggiore.

La Cbf Balducci Macerata ha invece il vento in poppa e la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia ha dato nuovo slancio alle ambizioni della squadra di Paniconi reduce da 4 vittorie consecutive. Domenica alle 17 ospita la Green Warriors Sassuolo che nei passati playoff la estromise dalla corsa alla serie A1. Le emiliane sono state eliminate mercoledì ai quarti di Coppa Italia da San Giovanni in Marignano che il 30.12 attende proprio Peretti e compagni con in palio un posto nella fina di Coppa Italia fissata per l’Epifania a Roma.

In serie A3 maschile Girone Bianco, big match alle 18 al PalaGrotta tra la Videx e la capolista Abba Pineto ancora imbattuta in trasferta ma il volley marchigiano si gode alle 19 il derby tra la Vigilar Fano e la MedStore Tunit Macerata che farà esordire il neo opposto Giannotti.