Pallavolo, scontro al vertice in B maschile. La capolista Sabini in casa

Osimo contro Ancona, prima contro terza: il Palabellini è il campo principale della 2’ di ritorno di serie B. Scontri diretti per Pieralisi e Clementina in B1 con vista sui playoff. Derby tra CarloForti e Porto Potenza

CASTELFERRETTI – Dopo la sconfitta in casa 4Torri Ferrara la capolista Sabini Castelferretti (31) ospita alle 18 al Palaliuti la Sab Group Rubicone. Il big match di giornata va in scena al PalaBellini alle 17.30 dove la La Nef Osimo (29) che ha riposato nel weekend scorso, attende la The Begin Ancona (31) che ha superato la Paoloni Macerata nel derby ed agganciato in vetta la Sabini. Ferrara (30) gioca a San Marino. Riposa la Nova Volley Loreto (21) che occupa il 5’ posto in solitaria mentre alle spalle la Paoloni (20) sfida la lanciatissima Lube reduce da due vittorie consecutive. Interessante anche il match tra la Sios San Severino in crisi di risultati e Ravenna. Completa il quadro Potentino-Forlì appaiate a quota 13, altro match tra squadre a caccia di punti salvezza.

In B1 Femminile girone D dopo la sconfitta interna per mano della capolista Figline la Clementina di coach Paniconi cerca gloria sabato alle 17 a Pomezia per lo scontro diretto tra quinta e sesta. La lanciatissima Pieralisi Jesi a 4 punti dalla vetta, dopo il successo sull’Ambra Cavallini ospita al PalaTriccoli le giovani di Volleyrò Casal De’ Pazzi che hanno tre punti meno di Peretti e compagne a conferma dell’importanza del match tra terza e quarta.

In B2 Femminile girone F, dopo la vittoria a Ravenna la Lardini (21) sesta in classifica attende a Polverigi il Cervia mentre il calendario prevede alle 16.30 a Campiglione il derby tra Carlo Forti (28) e Porto Potenza. Cerca il riscatto Collemarino in casa ma la capolista Riccione (38) ha chiaramente ben altre intenzioni che lasciare punti alla squadra di Cremascoli. La Battistelli Pesaro (35) vuole mantenere il passo e possibilmente avvicinarsi ulteriormente alla vetta ospitando in casa il Mosaico Ravenna (24) ma non sarà una passeggiata.