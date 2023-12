Pallavolo, tutti in campo a Santo Stefano nel Boxing Day

Turno di sabato per la serie A femminile con luci e ombre. Sconfitta netta della Megabox a Milano che manca la qualificazione alla Coppa Italia. Vittoria in rimonta solo al tiebreak per la Cbf Balducci a Lecco

CIVITANOVA – Archiviata la pratica qualificazione e primo posto nel girone di Champions, la Cucine Lube deve concentrarsi sulla Superlega e, dopo il successo al tiebreak sul campo della Gas Sales Piacenza, il prossimo impegno è il match di Santo Stefano contro Rana Verona alle ore 15.30 all’Eurosuole Forum.

In campo anche la serie A femminile al giro di boa. Nella prima giornata di ritorno di A1 in programma martedì 26 dicembre alle 17 la Megabox Vallefoglia giocherà in trasferta a Roma mentre in A2 la Cbf Balducci ospita la Omag San Giovanni in Marignano alle 17. Entrambe hanno giocato anche sabato. La Megabox nella proibitiva trasferta contro l’Allianz Milano di Paola Egonu ha giocato solo il primo set per poi consegnarsi a un avversario decisamente più forte ma contro cui era lecito provare a fare di più. Al danno la beffa di aver perso la qualificazione alla Coppa Italia andata al Bisonte Firenze che ha vinto in rimonta la sua partita a Cuneo agganciando come numero di punti le biancoverdi ma ottenendo il pass grazie al maggior numero di vittorie.

In A2 Femminile una Cbf Balducci non brillante ha lasciato un punto alla Orocash Lecco che, priva pure della propria straniera, l’argentina Sol Salinas, è andata sotto 2-1 per poi rimontare e vincere dominando l’ultima parte del match ma dimostrando di non attraversare un gran momento come già evidenziato nella sconfitta interna con Offanengo del turno precedente. La squadra di Saja resta in vetta ma agganciata dall’Esperia Cremona e pure le romagnole sono reduci da un successo solo al tiebreak a Melendugno.

In A2 maschile la Yuasa Grottazzolina reduce dalla prima sconfitta stagionale a Santa Croce sull’Arno, martedì 26 dicembre alle 18 ospita Aversa reduce dal successo al tiebreak contro Brescia. Gli ospiti restano invischiati nella zona salvezza ma per la Yuasa, davanti al proprio caldissimo pubblico, si tratta di riprendere subito la via della vittoria.

In A3 maschile ultima di andata che coincide con il turno di riposo martedì 26 dicembre per la capolista Banca Macerata che tornerà in campo poi sabato 30 dicembre alle 17 a Bari mentre la Smartsystem Fano è di scena a San Giustino martedì alle 18.