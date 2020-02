Sampress Loreto, Sturba: «Speriamo si torni presto alla normalità»

LORETO- Campionato fermo, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il commento da casa Sampress Nova Volley Loreto (Serie B) arriva direttamente dal vicepresidente Gilberto Sturba: «Purtroppo già domenica al Palaserenelli l’affluenza di pubblico è stata nettamente inferiore rispetto ai nostri standard e la decisione di fermare tutto era già nell’aria. Noi ci siamo adeguati stoppando le attività in maniera prudenziale per la giornata di lunedì poi, sempre rispettando le direttive, stiamo proseguendo l’attività della prima squadra e di tutto il settore giovanile maschile e femminile a porte chiuse».

Tante soste in un campionato che, spesso, ha mancato di continuità: «Ultimamente il campionato per noi è stato molto spezzettato. Tra la fine del girone d’andata e questo avvio praticamente abbiamo giocato ogni 15 giorni e se anche il nostro staff tecnico ha organizzato prontamente dei test amichevoli è ovvio che l’abbrivio della partita è ben altro».

La chiusura sull’immediato futuro, sulla ripresa del campionato:

«Ovviamente le società non hanno voce in capitolo e attendono istruzioni. Avendo noi gli impianti in gestione e non essendo palestre scolastiche riusciamo a svolgere l’attività a porte chiuse pur senza poter giocare le partite. Altre società sono anche più in difficoltà di noi. L’auspicio, ovvio, è che tutto si risolva nel più breve tempo possibile e si torni alla normalità e a poter parlare con la massima serenità solo di sport ».