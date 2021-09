Pallavolo, la sambenedettese Acciarri trascina l’Italia alla vittoria

DURANGO (Messico) – Il Campionato Mondiale under 18 femminile di pallavolo è in corso di svolgimento in Messico e le azzurre guidate da Marco Mencarelli hanno esordito battendo 3-1 (22-25, 25-12, 25-10, 25-16) l’Egitto.

Grande protagonista del match è stata l’unica marchigiana convocata, la centrale di San Benedetto del Tronto Nausica Acciarri, in forza al Bisonte Firenze autrice di 17 punti, seconda miglior marcatrice dell’incontro. Pur inserita nella squadra di B1, la ragazza marchigiana ha già esordito in A1.

La nazionale tricolore, inserita nella pool B, ha sofferto in avvio di match e le egiziane si sono imposte (22-25) nel primo set. Superata l’emozione dell’esordio, le ragazze di Marco Mencarelli hanno dominato la seconda frazione (25-12) e anche la terza (25-10). Nell’ultimo set le avversarie hanno tentato di opporre più resistenza, ma l’Italia ha comandato saldamente il gioco (25-16).

L’under 18 azzurra giocherà il prossimo incontro contro la temibilissima Turchia, tra le favorite in questo Mondiale al pari delle atlete azzurra. Le altre avversarie del girone sono Rep. Dominicana e Perù.

L’Italia è reduce dalla medaglia d’argento vinta nell’edizione 2019 ma, in un’estate magica come questa per il volley italiano con il titolo europeo vinto sia dalla Nazionale maggiore femminile che da quella maschile, è vietato sognare.

Ecco il roster dell’Italia: Nausica Acciarri (Azzurra San Casciano); Emma Barbero (River 2001); Ilaria Batte, Sara Bellia, Julia Ituma, Manuela Ribechi, Giulia Viscioni (Vollerò Casal dè Pazzi); Lisa Esposito (Pallavolo Strà); Islam Gannar (Promoball VBF); Dominika Giuliani (Imoco Volley); Nicole Modesti (US Pro Victoria Monza); Viola Passaro (Fusion Team).

Per coach Marco Mencarelli: “In questa stagione abbiamo dovuto apportare dei cambiamenti nell’organico, rispetto allo scorso anno, sia per vicissitudini occorse durante la stagione ad alcune atlete, sia per ragioni tecniche. L’obiettivo era trovare una maggiore competitività a livello internazionale dopo il quarto posto ai Campionati Europei Under 17.

Nel nostro girone c’è la Turchia che storicamente in questa categoria è sempre stata molto competitiva e anche nel recente passato ci ha dato filo da torcere. Siamo l’Italia, abbiamo una grande scuola e una tradizione importante, l’obiettivo è sempre quello di essere tra le squadre protagoniste e provare a entrare tra le prime quattro”.

TABELLINO: ITALIA – EGITTO 3-1 (22-25, 25-12, 25-10, 25-16)

ITALIA: Giuliani 11, Acciarri 17, Viscioni 16, Ituma 22, Modesti 4, Passaro 2, Barbero (L). Ribechi 1. N.e: Batte, Bellia, Esposito, Gannar. All. Mencarelli