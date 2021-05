Pallavolo, Roma in serie A1, Megabox terza, Balducci quarta

La Megabox Vallefoglia domina due set e mezzo poi cede al tiebreak alla Sigel Marsala. La CBF Balducci cede a Sassuolo. Il 12 maggio via ai playoff

VALLEFOGLIA – L’altro incontro in contemporanea era il match di Cutrofiano tra Cuore di Mamma e Acqua e Sapone Roma. Le ragazze di Cristofani hanno dominato imponendosi 0-3. Con i 3 punti fanno festa e conquistano la A1 tanto attesa e riportano il volley in rosa romano in massima serie dopo 25 anni.

Il trionfo costringerà la Lpm Bam Mondovì a tentare raggiungere lo stesso traguardo per la tortuosa e imprevedibile via dei playoff confrontandosi con altre pretendenti agguerrite tra le quali le marchigiane.

Nel match serale della CBF Balducci Macerata ha perso a Sassuolo (3-1) cedendo il gradino più basso del podio della Pool Promozione di serie A2 Femminile guadagnato dalla Megabox

La classifica è così definita con Roma a trionfare davanti a Mondovì, Vallefoglia, Macerata e al 5’ posto c’è Pinerolo. Per gli ultimi 3 pass per i playoff le qualificate sono per Marsala, Sassuolo e Soverato. La settima e l’ottava saranno le avversarie nei quarti delle marchigiane, rispettivamente: Green Warriors Sassuolo – CBF Balducci Macerata e Soverato – Megabox Vallefoglia. Gli altri quarti sono Sigel Marsala – Pinerolo; Conad Ravenna – Lpm Bam Monndovì.

MEGABOX VALLEFOGLIA-SIGEL MARSALA 2-3

MEGABOX: Balboni 4, Pamio 24, Bertaiola 8, Colzi 14, Bacchi 13, Kramer 11; Bresciani (L), Stafoggia, Dapic, Costagli N.e. Durante, Ricci. All. Bonafede.

SIGEL: Caruso 2, Demichelis 2, Gillis 20, Parini 2, Mazzon 20, Pistolesi 18; Vaccaro (L), Caserta 4, Colombano 2, Mistretta. N.e. Soleti, Nonnati. All. Amadio.

ARBITRI: Mesiano e Cruccolini.

PARZIALI: 25-23 (25‘), 25-13 (20‘), 26-28 (35‘), 17-25 (22‘),10-15 (14’).

In settimana si giocheranno:

Martedì 4 maggio, ore 18.00 Omag S.G. Marignano – Sigel Marsala

Venerdì 7 maggio, ore 18.00 Omag S.G. Marignano – Acqua&Sapone Roma Volley Club