Pallavolo, riparte la serie B Maschile e Femminile

JESI – Al giro di boa la serie B maschile gir. E riparte per la parte discendente del campionato che definirà le due formazioni ammesse ai playoff promozione e le quattro squadre che retrocederanno in serie C.

La capolista imbattuta e a punteggio pieno Indeco Molfetta (39) con già un’opzione forte sul pass per la post season ospita alle 19 i giovani della Cucine Lube (12) invischiati nella lotta salvezza. Da questa stessa lotta intende restarne fuori la formazione abruzzese di Montorio (18) che cercherà di superare la Nova Volley Loreto (13). Scontro diretto domenica alle 18 tra Modugno (12) e la Us ’79 Civitanova (8). L’altro scontro diretto è quello tra Castellana Grotte (7) e San Giovanni in M. (9). Derby di ripartenza tra Volley Potentino (27) 3 la Sabini che, per l’indisponibilità del Palas di Porto Potenza si giocherà eccezionalmente al Palaserenelli di Loreto sabato alle 20.30. La 2’ in classifica Turi (31) ospita Ancona (22). Chiude il quadro lo scontro tra due formazioni che prima della pausa avevo segnato il passo rispetto all’ottimo avvio: Paoloni (23) contro Osimo (29).

In B1 Femminile gir. D salita ripidissima per le marchigiane in campo. Ostacolo massimo per la Clementina (10) che ospita a Castelbellino la capolista Volley Team Bologna (31). La Corplast Corridonia (20) attende il Mosaico Ravenna (23) terza in classifica, mentre per la Pieralisi Jesi (18) c’è il turno di riposo che prolunga l’attesa di riprendere la corsa che, prima della pausa, era diventata spedita.

In B2 Femminile gir. G, si parte subito col derby tra Bcc Fano e Porto Potenza. Trasferta a Ozzano (34) seconda in classifica per il fanalino di coda Monturano (2). Pagliare (5) gioca in casa con la Teodora Ravenna (15) una delle ultime occasioni per riagganciare il treno salvezza. Porto San Giorgio (11) ospita Rimini (12) in uno scontro da dentro o fuori. Chiude Polverigi (28) in trasferta a Riccione (29). Chi perde è fuori dalla corsa playoff.