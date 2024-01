Pallavolo, riparte la carovana della serie B maschile e femminile

Prossimi al giro di boa in tutti i campionati, tre marchigiane in B maschile cercano il pass per la Coppa Italia assegnato alle prime due della classifica

CASTELFERRETTI – Il 2024 parte subito con lo sprint per chiudere il girone di andata che non è solo un giro di boa che assegna posizioni platoniche ma regala la qualificazione alla Coppa Italia alle prime due di ciascun girone. Nel girone E di serie B maschile, quello nel quale sono impegnate le marchigiane, la lotta è particolarmente serrata.

La 12’ giornata propone la 1’ contro la 4’: Sabini Castelferretti- 4Torri Ferrara; la 5’ contro la 2’: Nova Volley Loreto – The Begin Ancona mentre la 3’ che è la La Nef Osimo che in settimana ha annunciato un nuovo pesante ingaggio, lo schiacciatore Boesso con tanta serie A alle spalle, ha un turno più abbordabile in casa contro Querzoli Forlì attuale fanalino di coda. Le distanze sono ridottissime perché la Sabini ha 26 punti, uno in più di Ancona (che però nel prossimo turno riposa) e Osimo, Ferrara è a 21, Loreto a 20 e poi via via tutte le altre con Forlì che chiude a 5 punti.

In B1 Femminile girone D la Clementina di coach Paniconi, 5’ forza del girone a quota 18 punti ospita Trevi alle 18 a Moie mentre la Pieralisi Jesi terza in classifica a 4 punti dalla vetta, è in trasferta sul campo del Nottolini Lucca alle 21 per due match non certo proibitivi considerando la precaria situazione di classifica delle sfidanti.

In B2 Femminile gir. F la Battistelli Pesaro che è la migliore delle marchigiane ed insegue la capolista Riccione con 5 punti di ritardo ospita la Teodora Ravenna ultima del lotto. La Sistema X Collemarino nona, ospita Gada Pescara 3 che ha 5 punti in meno delle ragazze di Cremascoli; Porto Potenza quinta è in trasferta in casa della pericolante Volley Team Bologna. La Lardini Filottrano al PalaGalizia attende la visita del Mosaico Ravenna che ha un punto in più mentre Carlo Forti Volley Angels quarta in classifica ospita Cervia che due punti in meno per un turno con tanti scontri diretti ma nessun derby.