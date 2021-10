Pallavolo, riparte la carovana della serie A maschile e femminile

GROTTAZZOLINA – Sei squadre marchigiane sono al via nel weekend nei campionati di serie A maschili e femminili.

In serie A3 Maschile la lotta è serrata e il testa a testa tra le marchigiane sarà una lunga rincorsa. La Videx Grottazzolina di coach Ortenzi esordisce in casa domenica alle 18 ospitando i lombardi di Garlasco, dirigono Cruccolini e Oranelli. Confermato Marchiani in regia, la novità è il danese Nielsen, capitano Vecchi e Romiti rappresentano la continuità.

Impegno interno anche per la Vigilar Fano che ospita in contemporanea San Donà di Piave. Zonta in regia il polacco Stabrawa opposto rappresentano novità interessanti da misurare per il team di Pascucci che ha subito un avversario di livello di fronte. Dirigono Proietti e Somansino.

Unica marchigiana in trasferta e in campo nell’anticipo di sabato alle 20.30 è la MedStore Tunit Macerata di coach Di Pinto che sarà a Pordenone ospite del team allenato dall’ex palleggiatore Dante Boninfante, riconfermato dopo la stagione scorsa, che ha nell’argentino Gambella lo straniero del roster. Dirigono Jacobacci e Cecconato

Esordio sabato alle 18 su RaiSport anche per la Cucine Lube sul campo di Padova. Dirigono Pozzato e Zanussi Il team di Cuttini è un roster giovane e di valore con l’ex Perugia Jan Zimmermann in regia e la pazza voglia di fare subito lo sgambetto ai Campioni d’Italia privi di Zaytzev ma con un Lucarelli in più.

Domenica alle 20.30 ci sarà l’esordio storico in A1 della Megabox Vallefoglia sul campo dell’Imoco Conegliano priva di Sylla e Fahr ma che ha già vinto la SuperCoppa nello scorso weekend. Le partite da vincere per le ragazze di Bonafede saranno altre. Direzione affidata a Papadol e Simbari.

Esordio in casa in serie A2 girone A, sempre domenica ma alle 17 per la Cbf Balducci Macerata di coach Paniconi che ha un test non semplice contro la Teodora Ravenna in un avvio di stagione dal coefficiente di difficoltà alto. Dirigono Pescatore e Grossi, Esordio in Italia per l’opposta israeliana Malik. Francesca Michieletto, sorella di Riccardo campione d’Europa, è una dei punti di riferimento offensivi.