Pallavolo, riparte anche la B: pronti i calendari

Si parte nel weekend del 23-24 gennaio senza derby in B1 e B2 femminile ma con 2 derby in B maschile. Previsto un turno infrasettimanale. Si gioca a porte chiuse

Si vede la luce in fondo al tunnel anche per la serie B maschile e femminile.

Dopo la riformulazione dei gironi di B1 e B2 Femminile e B maschile, la Fipav ha proposto anche i calendari provvisori, antipasto di un programma di cui prendere nota.

L’incognita resta quella legata al pubblico.

Al momento si giocherebbe a porte chiuse come in tutte le altre competizioni ma, tra le società, resta la speranza che la stretta si allenti per fine gennaio.

In B1 Femminile nessun derby alla prima giornata.

Sabato 23 gennaio la Pieralisi Jesi è in trasferta alle 17.30 a Imola mentre la giovane Lardini Filottrano è in casa della 3M Perugia alle 18.30. Unica marchigiana a esordire in casa è la Clementina 2020 contro Cesena sempre alle 18.30.

Alla 2’ giornata nel turno infrasettimanale ecco il primo derby tra Filottrano e Clementina mentre nel weekend che segue scontro tra Lardini e Pieralisi. Alla 4’ poi il derby della vallesina che si gioca, all’andata, in casa della squadra di coach Luca Secchi. Il girone si concluderà nella settimana pre-pasquale. Poi seconda fase e playoff. Sempre sperando che tutti fili liscio.

In B2 femminile girone I1, Corridonia esordisce a Forlì, Fano a Cattolica, mentre nel girone I2 Don Celso Fermo rompe il ghiaccio sabato a Pescara, Pagliare a Teramo domenica alle 17.30. Unica in casa Porto San Giorgio contro Manopello.

In B Maschile, infine, le 6 marchigiane sono divise in maniera disomogenea.

Nel girone F1, la Sampress Loreto ospita la Paoloni Macerata all’esordio domenica 24.1 alle 17

Ancona ospita la temibile Volley Potentino mentre Osimo attende Alba Adriatica, unica non marchigiana di questo mini girone che avrà un turno infrasettimanale alla 1’ di ritorno, il 24 febbraio. La sesta marchigiana è la Montesi Pesaro nel girone F2 che se la vede con la corazzata San Giustino in un girone che comprende anche Bellaria, Città di Castello, e due formazioni di Foligno.