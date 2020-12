Rinviata la partita della Cucine Lube contro Piacenza

De Cecco sul suo ritorno a Perugia: «Ho avvertito sensazioni particolari nel mio ex palazzetto». Torna in campo lunedì la CBF Balducci in serie A2 dopo un mese e mezzo

Non c’è continuità nella rincorsa alla vetta per la Cucine Lube, che, dopo il ritorno al successo a Perugia e il titolo di campione d’inverno, non potrà scendere in campo domenica 27 dicembre all’Eurosuole Forum contro la Gas Sales Piacenza di coach Lorenzo Bernardi.

La partita già programmata è stata rinviata per probabile inizio cluster per la formazione emiliana. Ancona Covid-19, quindi.

Reduci dal titolo di campioni d’inverno ottenuto in Umbria nel recupero infrasettimanale della 10ª giornata di andata, Juantorena e compagni erano rimasti ai box anche in occasione del 4° turno di ritorno per il rinvio della sfida casalinga contro Monza. Nella classifica complessiva, la squadra di Heynen è in vetta con 40 punti in 15 gare, a +7 sui biancorossi che di partite ne hanno giocate 14.

Il prossimo impegno dei cucinieri sarà la trasferta alla Kioene Arena per l’anticipo di sabato 2 gennaio 2021. Si gioca alle ore 18 con diretta Rai Sport contro la Kioene Padova, gara valevole per il 6° turno di ritorno.

Il match contro Piacenza dovrà essere riprogrammato mentre quello contro la Vero Volley Monza si giocherà all’Eurosuole Forum giovedì 21 gennaio alle ore 18 seguendo l’impengo interno contro Modena e precedendo la trasferta di Cisterna.

Intanto non si spegne l’eco per il successo a Perugia che vale probabilmente più dei due punti in classifica e che ha già fruttato il titolo d’inverno.

Per coach De Giorgi: «Con Perugia c’è sempre una grande intensità in campo. Abbiamo registrato dei cali, ma nel girone di andata, in un torneo così complicato, abbiamo mostrato il valore del team». Luciano De Cecco era il grande ex di questo incontro e, ancora una volta, come successo in Champions League è arrivato un nuovo successo contro i vecchi compagni: «Ho avvertito sensazioni particolari nel mio ex palazzetto. Siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista, dal lato tecnico e atletico. La gara è stata molto tirata e meno male che alla fine l’abbiamo spuntata con l’atteggiamento giusto al tie break. Questo mix di mentalità e concentrazione è un’ottima eredità per il futuro. I singoli possono cambiare la partita in qualsiasi momento, ma noi abbiamo giocato da squadra e continueremo a lottare».

Dopo un mese e mezzo di inattività, infine, la CBF Balducci Macerata rientra in campo lunedì 28 dicembre alle 17 in casa contro Montecchio, recupero dell’ultima di andata.

La squadra ha un manciata di allenamenti nelle gambe e dovrà giocare con Peretti in regia senza poter far esordire la neo arrivata Galletti.