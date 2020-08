Pallavolo, l’Rc Cannes di coach Filippo Schiavo in ritiro a Filottrano

FILOTTRANO- A distanza di pochi mesi dalla chiusura dell’esperienza nelle Marche, Filippo Schiavo ha deciso di tornare a Filottrano in altra veste considerando anche che la società, l’anno prossimo, giocherà in B2 e non più in serie A1.

Designato a guidare il prestigioso team francese del Rc Cannes che lotterà per il tricolore francese e che ha rinunciato a partecipare alle Coppe europee pur avendone diritto, Schiavo ha deciso di portare la squadra in ritiro per 3 settimane soggiornando al SetteColli e allenandosi al PalaGalizia.

Gli allenamenti saranno rigorosamente a porte chiuse nel rispetto dei protocolli Covid ma non sarà difficile scorgere le giocatrici del roster francese in zona.

Il team della Costa Azzurra passerà dalla Croisette al corso di Filottrano con l’obiettivo di avviare la stagione, cementare il gruppo e respirare l’aria buona dei colli marchigiani allontanandosi dal caos turistico della movida di Cannes.

Tra i collaboratori dello staff tecnico coach Schiavo ha voluto con sé il preparatore atletico Flavio Rocca con il quale ha lavorato proprio nell’esperienza alla Lardini. Altra vecchia conoscenza rosanero è la palleggiatrice croata Bernarda Brčić vestitasi anch’essa per qualche mese con la maglia di Filottrano in sostituzione della cinese Yang Chen nella stagione 2018-19.

Per la società del presidente Gobbi sarà anche una buona occasione di aprire una via nuova, quella di fare di Filottrano una soluzione logistica interessante per quei team europei che cercano tranquillità, aria buona e soluzioni infrastrutturali adeguate come quella di avere l’impianto di allenamento adiacente al luogo nel quale soggiornare.

Il roster completo è composto:

Palleggiatrici: Brcic (CRO) e Le Thuc (FRA)

Schiacciatrici: Starcevic (CRO), White (USA), Dekany (HUN), Castillo Vital (CUB)

Opposte: Dehoog (USA) e Ebatombo (FRA)

Centrali: Mayer e Sager-Weider (FRA), Felix (USA),

Libero: Sain (CRO)