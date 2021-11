Pallavolo, il programma del weekend di serie B

Turno interlocutorio in serie B maschile che ha nel derby a Civianova tra Us79 e Loreto il campo principale. Trasferta dura per la Clementina (B1F). Corridonia gioca a Bari (B2F)

ANCONA – Prosegue la corsa a braccetto del duo di testa della serie B maschile Paoloni-Bontempi in campo sabato quasi in contemporanea. Mentre la squadra di Giganti ospita alle 17 San Marino, i ragazzi di Della Lunga attendono alle 17.30 al PalaBrasili la Iseini Alba Adriatica. Il pronostico sembra chiuso e, salvo risultati clamorosi, la coppia marcerà ancora insieme per una settimana e comunque in attesa dello scontro diretto alla 10’ giornata. Chi spera nel passo falso di chi è davanti è la Montesi Pesaro che ospita Osimo. Il pronostico sorride a Schiaratura e compagni anche perché gli ospiti hanno l’incognita delle condizioni del palleggiatore Cremascoli.

Match molto interessante sabato alle 21 a Civitanova tra la Us’79 e la Nova Volley Loreto. Si tratta di un derby nel derby perché la squadra rossoblù è ricca di ex loretani a partire da coach Baleani. Entrambe le squadre vivono un momento positivo e la partita è aperta ad ogni risultato. Bellaria-Volley Potentino è il classico incontro tra deluse. I ragazzi di Massera erano attesi da ben altro avvio e invece si trovano invischiati nella lotta salvezza. Chiude il quadro un altro match incerto tra Sabini e San Giovanni in Marignano. La 7’ giornata si consuma tutta sabato.

In B1 Femminile lo scontro diretto tra Perugia e Toscana Garden dovrebbe favorire la riscossa della Battistelli Termoforgia Clementina che cerca i 3 punti a Castelfranco di Sotto. Le pisane però hanno la stessa pazza idea di Galazzo e compagne e, finora, in casa hanno perso un set in 3 partite. La trasferta della Pieralisi Jesi a Trevi si annuncia potenzialmente come avara di punti mentre la Volley Angels in casa contro Volleyrò deve rimpinguare una classifica deficitaria ma che ha avuto una settimana piena per creare l’intesa tra la nuova palleggiatrice Gulino e le attaccanti,

In B2 Femminile girone H la Bcc Fano ospita il fanalino di coda Sassuolo mentre osserva il turno di riposo Collemarino. Nel girone L, dopo la sosta la capolista Corplast Corridonia è di scena a Bari, Pagliare gioca a Trani mentre Porto Potenza in casa contro la Dannunziana vuole ripartire dopo un paio di stop.