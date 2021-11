Pallavolo, il programma del weekend di serie B maschile e femminile

Ancona-Osimo, Pesaro-Loreto e Macerata-San Giovanni sono i big match (BM). La Clementina (B1F) cerca la riscossa in Toscana, Pieralisi in casa contro la capolista, Corridonia (B2F) vuole allungare

ANCONA – Al Fontescodella si gioca alle 17, al Palabrasili si gioca alle 17.30, al Palakennedy di Pesaro alle 18. Quasi in contemporanea i tre big match del weekend di serie B maschile.

La Bontempi Ancona reduce dallo scivolone di domenica – 7 novembre – a Loreto attende la La Nef Osimo che l’ha agganciata a 9 punti in vetta. A Collemarino è atteso un match tirato.

La sorprendente Nova Volley Loreto di coach Ippoliti, dopo aver sgambettato proprio i dorici proverà a fare lo stesso anche con la Montesi Pesaro che torna tra le mura amiche dopo aver ottenuto 6 punti lontano dal Palakennedy. Il tris di big match si gioca tra la quarta capolista di una classifica cortissima, la Paoloni Macerata e San Giovanni in Marignano distante appena un punto e appaiata a quota 8 ai loretani.

Gli scontri diretti tra le prime potrebbe agevolare la voglia di scalare posizioni della Sabini Castelferretti che ospita Volley Potentino. Punti salvezza pesanti in palio a Bellaria per Civitanova. Chiude il quadro San Marino – Alba Adriatica.

In B1 Femminile, dopo due sconfitte consecutive, la Battistelli Termoforgia sabato alle 21 a Capannori in casa della capolista Toscana Garden, ha una prova di maturità importante per scongiurare i venti di crisi. La Pieralisi Jesi è in casa dell’altra capolista imbattuta Perugia mentre la Energia 4.0 Volley Angels ospita Chieti sabato alle 19.30.

In B2 Femminile riposa la Bcc Fano mentre Collemarino sale a Ravenna. Nel girone L la capolista Corplast a Bisceglie punta ad allungare sulle inseguitrici. Porto Potenza ospita in casa Teramo per ritrovare il feeling con la vittoria, Pagliare a Montesilvano cerca punti salvezza.