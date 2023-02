Pallavolo, il programma del weekend di serie B maschile e femminile delle squadre marchigiane

Il campo principale è quello di Jesi dove si gioca il derby tra Pieralisi e Corplast Corridonia in B1 F. In B maschile derby a Loreto tra Osimo e Ancona mentre la capolista Molfetta è in Romagna. Derby a Polverigi per la B2F

JESI – In B1 Femminile gir. E di volley il big match è sabato alle 18 a Jesi tra la Pieralisi (19) e la Corplast Corridonia (24), derby tra due formazioni che, con cammini diversi, si ritrovano vicine in classifica. In contemporanea a Campagnola Emilia è di scena la Clementina (16) che ha bisogno di dare continuità ai suoi risultati. La capolista Bologna ha un testacoda a Modena poco pericoloso. Il vertice è una lotta a due tra Volley Team Bologna e Altino.

Weekend denso di partite interessanti in serie B maschile gir.E. La capolista Molfetta (45) va a San Giovanni in Marignano (15) contro una pericolante in lotta per la salvezza. A proposito di lotta per rimanere in serie B la Nova Volley Loreto (16) che recupera finalmente Campana, ospita domenica alle 17 la Paoloni Macerata (28) degli ex Stella e Leoni e si annuncia una partita tirata come lo sarà al Palabellini l’incrocio tra Osimo (36) che insegue la zona playoff, e la Sabini (26) vincente mercoledì nel posticipo contro i giovani della Lube (12) che salgono invece ad Ancona contro la Bontempi decisamente la formazione più in forma del momento (28). Punti pesanti in palio per i rispettivi obiettivi a Civitanova tra la Us’79 (9) e Volley Potentino (33). Di valore il derby pugliese tra Modugno (18) e Turi (40) domenica alle 18.

In B2 Femminile gir. G derby a Polverigi tra la Beauty Effect (31) e Pagliare (5). Match interni complicati sia per il fanalino di coda Monte Urano (2) che per la Torresi Porto Potenza (20) che per la Apav Bcc Fano (21). Trasferta proibitiva sul campo della capolista Ozzano (43) per la DeMitri Porto San Giorgio (20) che però è in buona forma e virtualmente fuori dalla zona calda.