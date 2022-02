Pallavolo, il programma del weekend per le marchigiane di serie B maschile e femminile

In serie B maschile la lotta è appassionante sia in testa che in coda. Macerata, Ancona e Pesaro sono tutte in trasferta. In B1 Femminile la Battistelli ci riprova. Big match a Corridonia in B2F

MACERATA – Due poltrone per tre. Il triumvirato costituito in serie B maschile girone G dalla Paoloni Macerata, dalla Bontempi Ancona e dalla Montesi Pesaro prevede un turno con le contendenti che saranno nel weekend tutte impegnate in trasferta.

La capolista Paoloni Macerata (29) è impegnata lontano da Macerata sabato alle 18.30 sul campo del temibile San Marino (20). La Montesi Pesaro (28) gioca ad Osimo (19) alle 17 dopo aver ritrovato nel weekend scorso il successo contro San Giovanni in Marignano e rispedendo al mittente le ipotesi di crisi. Insegue la Bontempi Ancona (27) che giovedì nel recupero si è messa in coda al duo di testa battendo la Sabini e che misurerà le ambizioni della Iseini Alba Adriatica (6) di rientrare effettivamente in corsa per la lotta salvezza.

Alle spalle del triumvirato si muove la Us’79 Civitanova (23) reduce da 8 vittorie consecutive e anch’essa in trasferta essendo attesa al Palaserenelli di Loreto (19) da una Nova Volley che ha trovato nel weekend in primo successo esterno pieno e che domenica alle 17 affronta un derby nel derby con tanti loretani di nascita e di formazione a confrontarsi.

In ottica salvezza assume grande peso la trasferta della Sabini (16) in trasferta a San Giovanni in Marignano (17) mentre il Covid ferma ancora il Volley Potentino (12) che non giocherà contro Bellaria (3) dopo non essere potuta andare ad Ancona sabato scorso.

In B1 Femminile gir. E dopo il successo inatteso contro la capolista Perugia, la Battistelli Termoforgia Clementina (20) ospita Figline (26) sabato alle 18 che è la seconda forza del campionato. Impegno interno in contemporanea anche per la Pieralisi Jesi (15) che ospita Trevi (21). Sempre alle 18 il fanalino di coda Energia 4.0 Porto San Giorgio (3) è in trasferta ospite del Volleyrò Casal De’ Pazzi (23).

In B2 Femminile gir. H riposa Collemarino (7) mentre la Bcc Fano (19) sarà in trasferta a Sassuolo (7) con l’obiettivo di restare in scia al gruppo delle migliori.

Nel gir. L big match sabato alle 21 per la Corplast Corridonia (25) terza in classifica in casa contro Bari (21). Impegno interno anche per Pagliare (9) alla ricerca di punti pesanti contro Trani (16) alle 19 mentre Porto Potenza sarà a Pescara alle 18 contro la Dannunziana ultima in classifica.