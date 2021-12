Pallavolo, il programma del weekend di serie B maschile e femminile

Big match a Persaro tra la Montesi e la capolista Paoloni Macerata. La Bontempi Ancona in casa con San Marino prova ad approfittare. Derby in B1F e B2F a Porto San Giorgio e Fano con punti salvezza in palio

PESARO – Il PalaKennedy di Pesaro è il campo principale della 9’ giornata di serie B maschile girone G con la lanciatissima Montesi Pesaro che ospita questa sera, sabato 11 dicembre, alle 18 la capolista Paoloni Macerata. I ragazzi di Giganti in classifica ha due punti più sia di Pesaro che di Ancona.

I dorici in casa contro San Marino alle 17.30 proveranno ad approfittare per consolidarsi in zona playoff. Dietro, Civitanova prova a dare un’altra spallata a Volley Potentino che ha ceduto in casa al tiebreak proprio contro i pesaresi nell’ultimo turno. Equilibrato si annuncia il derby tra Sabini Castelferretti dell’ex coach Giangiacomi e la La Nef Osimo. Fondamentale per la lotta salvezza è il posticipo di domenica – 12 dicembre – alle 17 al Palaserenelli di Loreto tra Nova Volley e Iseini Alba Adriatica. Chiude il quadro il derby romagnolo tra Bellaria e San Giovanni in Marignano.

In B1 Femminile girone E derby salvezza fratricida a Porto San Giorgio tra la Energia 4.0 De Mitri Volley Angels e la Pieralisi Jesi alle 19.30 al PalaSavelli. Trasferta per la Battistelli Termoforgia sul campo di Pomezia alle 17.30 tra due formazioni che cercano di rientrare nella corsa playoff.

In B2 Femminile girone H derby fratricida anche a Fano tra la Bcc e la Sistema X Collemarino. La Corplast Corridonia nel girone L cerca di guadagnare terreno sulla capolista Teramo ospitando in casa la Dannunziana. Porto Potenza gioca in casa contro Pescara con punti pesanti in palio per la tranquillità. Riposa il Centro Diesel Pagliare.