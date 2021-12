Pallavolo, il programma del weekend di serie B maschile e femminile

Le capoliste di B Maschile si scontrano a distanza. La Paoloni in casa con la Sabini. La Bontempi a San Giovanni in M. Derby a Moie (B1F). Big match a Teramo per Corridonia (B2F)

MACERATA – Il turno di serie B Maschile gir. G appare sulla carta favorevole per la Paoloni Macerata di coach Giganti anche se la Sabini Castelferretti è un avversario arcigno ma Stella e compagni sembrano di un livello superiore. Si gioca alle 17. La Bontempi Ancona, invece, che condivide la vetta coi maceratesi, scenderà in campo alle 21 a San Giovanni in Marignano con il vantaggio ma anche la pressione di conoscere il risultato degli avversari diretti.

Alle 17.30 super derby al Palabellini tra la La Nef Osimo, reduce da 3 sconfitte consecutive, e la Nova Volley Loreto che in trasferta viene da due zeri. Le due squadre sono nel centro della classifica con i loretani avanti di un punto. Altro incrocio pericolo si gioca alle 18 tra Volley Potentino e Montesi Pesaro. I ragazzi di Massera, reduci dal successo di Bellaria, cercano continuità di risultati per uscire dalla zona rossa ma i pesaresi sono un gran brutto cliente in questo momento. Per la Us ‘79 Civitanova c’è da cavalcare il momento magico nella trasferta di San Marino. Fare risultato rilancerebbe definitivamente i rossoblù. Chiude il quadro il match salvezza tra Alba Adriatica e Bellaria.

In B1 Femminile girone E il momento nerissimo per le 3 marchigiane va interrotto quanto prima. Per la Pieralisi Jesi l’avversario è proibitivo, ricevendo Castelfranco alle 17.30. Derby marchigiano tra deluse alle 18 a Moie: la Battistelli Termoforgia Clementina ospita la Energia 4.0 Volley Angels che nel frattempo ha perso anche Giada Benazzi, principale terminale offensivo. La giocatrice si è trasferita al Volley Club Cesena. E’ la seconda defezione dopo quella della palleggiatrice Alberti comunque già sostituita.

In B2 Femminile gir. H la Bcc Fano cerca gloria nella trasferta di Ozzano con le due formazioni a pari punti nel centro della classifica, mentre Collemarino in casa ha un’occasione contro Anderlini Modena per accorciare sulla zona salvezza.

Nel gir. L super derby ad Ascoli tra CentroDiesel e Porto Potenza sabato alle 19. Il match è forse decisivo per le padrone di casa che devono risalire in classifica. Per la Corplast Corridonia reduce dalla sconfitta di Bari c’è voglia di riscatto nel big match a Teramo al Palacquaviva con la prima contro la seconda.