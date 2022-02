Pallavolo, il programma del weekend di serie B maschile e femminile

Nella B maschile c’è grande lotta sia in testa che in coda. In B1 Femminile si ferma la Pieralisi per Covid. In B2 Collemarino e Pagliare devono provarci. Tutti in campo sabato

MACERATA – In serie B maschile girone G la capolista Paoloni Macerata (26) ha la ghiottissima occasione di allungare in classifica sulla Montesi Pesaro (25) insospettabilmente caduta in una crisi inattesa. Gli uomini di Fabbietti battuti domenica a Loreto, hanno subito il contraccolpo psicologico cedendo anche nel recupero contro San Marino sempre per 3-1. Sabato in casa contro San Giovanni in Marignano (17) ci sarà la prova di appello ma l’avversario non è da sottovalutare. Proverà ad approfittarne proprio la nuova capolista attendendo a Macerata la Iseini Alba Adriatica (6).

La lotta playoff riguarda anche la Bontempi Ancona (24) che ospita Volley Potentino (12) che invece è in zona rossa e cerca punti pesanti, gli stessi che la Nova Volley Loreto (16) cerca lontano dal fortino del Palaserenelli sul campo del Romagna Banca Bellaria (3). Si annuncia piccante il derby tra Civitanova (20) e Osimo (19) importante per non perdere contatto dalle migliori mentre la Sabini Castelferretti (16) in casa contro San Marino (17), proverà a far valere il fattore campo contro un avversario temibile.

In B1 Femminile gir. E la Battistelli Termoforgia è in casa della capolista 3M Perugia che sta dominando il girone precedendo di 5 punti il Nottolini. Il pronostico sembra chiuso. L’Energia 4.0 Porto San Giorgio desolatamente ultima con 3 punti in 10 partite, ospita Pomezia mentre è stata rinviata la partita tra Pieralisi Jesi ed Isernia per casi di Covid tra le molisane.

In B2 Femminile gir. H torna in campo dopo il riposo la Bcc Fano che ospita Cattolica ultima a 7 punti mentre Collemarino, anch’essa a 7 punti, dopo il successo interno dello scorso weekend cerca continuità di risultati sul campo del Volley Team Bologna che è a 13. In caso di successo le ragazze di Cremascoli si rilancerebbero decisamente nella lotta per rimanere in B2.

Nel girone L Porto Potenza ospita Fasano terza forza del campionato, mentre Pagliare scende a Bisceglie per l’ultima chiamata verso la salvezza. Riposa la Corplast Corridonia che insegue Teramo a 3 punti dalla vetta.