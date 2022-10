Pallavolo, Il programma del weekend di serie B maschile e femminile

Salta il fattore campo in serie B maschile con 6 vittorie su 7 partite nella 3° giornata. Molfetta capolista. Crisi aperta in B1F per Clementina e Pieralisi. In B2 Femminile continua a stupire la neopromossa Polverigi

CIVITANOVA – Con cinque tiebreak in 7 partite e le altre due terminate 3-1, il 3° turno del gir. E di serie B maschile rischia di segnare un record per l’equilibrio che ha mostrato. Ben 6 partite su 7 sono state vinte in trasferta con l’unica a salvare il fattore campo che è stata la Ventil San Giovanni in Marignano, squadra romagnola che ha battuto i pugliesi di Turi. Primo punto per i giovani della Lube nella sconfitta per mano della Sabini Castelferretti nonostante i 44 punti di Penna. In classifica, nelle prime 4 ci sono tre squadre pugliesi con la capolista imbattuta e a punteggio pieno che è passata in casa della Nova Volley ma rischiando di andare sotto 2-1. Prima sconfitta per la La Nef Osimo battuta in casa da Volley Potentino e agganciata da Turi a quota 7. A seguire tutte le altre.

Mercoledì si è giocato l’anticipo all’Eurosuole Forum tra Cucine Lube e Bontempi The Begin Hotels Ancona con i dorici che hanno vinto 3-0 conquistando quindi i primi punti che chiudono la serie nera di tre sconfitte. Il turno si completerà sabato alle 17 col derby al Banca Macerata Forum tra Paoloni Macerata e Nova Volley Loreto così come alle 18 al Palaliuti di Castelferretti tra Sabini e Osimo. Alle 18.30 al Palaprincipi si gioca Volley Potentino contro Us volley ’79 Civitanova. La capolista Molfetta ospita San Giovanni in Marignano.

In B1 Femminile girone D weekend da dimenticare con tre sconfitte in tre partite. Non riesce a prendere il via la Clementina battuta a Modena 3-0 e con qualche problema di troppo di infortuni. Sconfitta anche per la Pieralisi Jesi in casa contro l’ambiziosa Altino. Stop netto anche per la Corplast Corridonia a Modena. Nella classifica guidata dal Volley Team Bologna a punteggio pieno le uniche squadra ancora a zero sono Pieralisi e Clementina mentre la Corplast è fuori dalla zona rossa a 4 punti. Nel prossimo weekend la Clementina alle 18 ospita Reggio Emilia mentre c’è il derby alle 21 tra Corridonia e Pieralisi.

In B2 Femminile gir. G ancora uno stop per Fano, Pagliare e Monturano. Polverigi e Porto Potenza fanno festa al tiebreak, quest’ultima nel tiratissimo derby contro porto San Giorgio 16-14 al tiebreak dopo essere stata sempre sotto nel conto set. Nel prossimo turno la rivelazione Polverigi scende a Pagliare alle 19. Le ascolane sono le uniche ancora a zero punti. Porto San Giorgio ospita Ozzano alle 21, trasferta per Monturano, Fano e Porto Potenza. Tre marchigiane sono in zona rossa su quattro potenziali retrocesse.