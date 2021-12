Pallavolo, ecco il programma del weekend in serie B

Il big match di giornata in B maschile è Macerata tra la Paoloni e la Bontempi Ancona che inseguono la capolista Pesaro in trasferta a San Marino. Per tutti è l’ultimo turno del 2020. Jesi e Moie in casa (B1F)

MACERATA – Il match tra le due più immediate inseguitrici della capolista è il clou della 10’ giornata di serie B maschile gir. G. Si gioca sabato alle 17. La Paoloni di coach Giganti attende la Bontempi di Dore Della Lunga per non perdere altro terreno. Anche per la neocapolista Montesi Pesaro, 22 punti contro 21 delle altre due, c’è un turno non agevole contro San Marino alle 18.30 che a quota 16 sogna di ricucire sulla zona playoff. Dietro scalpitano Civitanova ed Osimo entrambe in trasferta, l’una ad Alba Adriatica l’altra a San Giovanni in Marignano. La Sabini ospita Bellaria per riprendere la via del successo. Chiude il match importantissimo per la zona salvezza tra Volley Potentino e Nova Volley Loreto che i neroverdi che si presentano senza 3 titolari tra infortuni e squalifiche.

In B1 Femminile gir. E gli infortuni hanno ridimensionato quasi definitivamente le ambizioni della Battistelli Termoforgia Clementina che ospita Chieti alle 18 in un match solo da vincere. In contemporanea la Pieralisi Jesi che delle tre marchigiane è quella che pare avere il maggior sprint, attende Civitavecchia con il pronostico a favore. Molto complicata la trasferta della Energia 4.0 Volley Angels sul campo di Trevi.

In B2 Femminile gir. H la Sistema X Collemarino attende Sassuolo sabato alle 17.30 in un match forse fatale per chi dovesse perderlo. La lanciatissima Bcc Fano se la vede con San Giovanni in Persiceto. Nel gir. L Porto Potenza è in trasferta a Montesilvano, Corridonia a Fasano. Unica in casa è Pagliare contro la capolista Teramo.