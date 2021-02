Pallavolo, il programma del weekend di serie A

Oggi la Cucine Lube a Vibo Valentia gioca un match ininfluente per la sua classifica. Ferma la serie A2 femminile, in A3 Fano gioca a Bolzano

CIVITANOVA – La sconfitta di mercoledì in casa contro la Sir Safety ha tolto peso specifico all’ultimo turno di regular season di SuperLega.

La Cucine Lube che chiuderà al 2’ posto, gioca oggi alle 14.45 a Vibo Valentia che invece contende a Monza e soprattutto a Piacenza il 4’ posto. Infatti se Monza ha un match altrettanto complicato a Perugia, Piacenza invece ospita Milano. Chi arriverà 6’ dovrà giocare il turno preliminare di playoff che significa costi e fatica.

Attualmente secondi a 50 punti, a -4 da Perugia e a +6 su Trento, gli uomini di Ferdinando De Giorgi vogliono cancellare la sconfitta interna per 3-1 dell’andata contro Vibo e prepararsi al meglio per la bolla di Champions del PalaBarton, che da martedì 9 febbraio ospiterà le gare di ritorno della Pool B.

Per Andrea Marchisio, libero della Cucine Lube Civitanova: «Abbiamo smaltito la delusione per il match buttato via contro Perugia in settimana e siamo consapevoli di aver peccato in concretezza anche per un calo mentale dopo le grandi prove di Coppa. Non abbiamo più nulla da chiedere alla classifica della Regular Season, ma a Vibo Valentia dovremo ritrovare equilibrio e serenità per riproporre il nostro gioco e prepararci in vista della bolla di Champions. Per i nostri avversari sarà un match chiave. Ci sarà da lottare».

Probabile un po’ di turn-over con spazio per lo stesso Marchisio, Diamantini, Kovar, Yant, Hadrava, Falaschi.

In attesa che la Lega Volley Femminile riprogrammi il recupero di serie A2 che la CBF Balducci Macerata giocherà in casa contro Soverato, la Megabox Vallefoglia ha programmato un allenamento congiunto oggi alle 16 in casa dell’Exacer Montale.

In serie A3 maschile, invece, dopo il successo della MedStore nel derby di recupero a Fano al tiebreak, si gioca la 4’ giornata di ritorno.

La Vigilar Fano va a Bolzano (si gioca oggi alle 18) mentre domenica la Videx Grottazzolina ospita Ottaviano e gli uomini di Di Pinto attendono Brugherio.