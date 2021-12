Con la Cucine Lube che giocherà la finale del Mondiale per Club in Brasile, la Megabox anticipa sabato in casa con Scandicci. Cbf Balducci in casa per la Coppa Italia. Videx e Vigilar in casa

VALLEFOGLIA – Trasferta nell’anticipo di sabato con le telecamere di RaiSport a seguire l’incontro per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che ospita Scandicci alle 20.30 al PalaCarnaroli di Urbino in diretta su RaiSport. Le toscane sono una delle grandissime di questo campionato e, un po’ come accaduto contro Novara, le speranze di fare punti per l’ex Kosheleva e compagne sono poche. In classifica Scandicci è al 4’ posto con 20 punti in compagnia di Busto. Le biancoverdi sono a quota 9 insieme a Bergamo. Più giù ci sono nell’ordine Roma, Perugia e Trento.

La sconfitta inattesa della Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile sul campo di Olbia ha fatto saltare i piani di coach Paniconi di concedere il riposo alle sue ragazze approfittando della sosta in campionato. La Cbf chiudendo il girone di andata al 3’ posto domenica dovrà giocare il turno di ottavi di finale di Coppa Italia che viene risparmiato alle prime due classificate al giro di boa dei due gironi. A Macerata arriverà Soverato per un match in gara secca. Le calabresi sono 6’ in classifica nel girone B e proveranno a fare un brutto scherzo a Peretti e compagne. La finale si giocherà a Roma il 6 gennaio e sarà il Presidente Mattarella a premiare la formazione vincitrice.

La Cucine Lube Civitanova invece, dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione del Mondiale per Clubin corso in Brasile e superato Trento nel derby di semifinale, si prepara a dare l’assalto al titolo ancora una volta sfidando in finale i brasiliani del Sada Cruzeiro.

In serie A3 maschile dopo il turno infrasettimanale trionfale per le tre formazioni marchigiane impegnate nel Girone Bianco, tutti in campo nuovamente domenica alle 18. La Videx Grottazzolina capolista ospita la Tinet Prata di Podenone, la Vigilar Fano ospita la Gamma Chimica Brugherio, la Med Store Tunit Macerata è in trasferta sul campo della Vivibanca Torino