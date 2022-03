Pallavolo, il programma della serie B maschile e femminile

Lo stop di Civitanova ha isolato il terzetto di testa in B maschile. La capolista Paoloni va a Castelferretti. In B1 Femminile la Battistelli Clementina vuole confermarsi nel derby a Porto San Giorgio

JESI – La 18° giornata del campionato di B Maschile gir. G ha compattato il terzetto di testa con la Bontempi Ancona (30) unica a fare bottino pieno mentre la Paoloni Macerata (31) capolista e la Montesi Pesaro (30), hanno vinto ma solo al tiebreak. I pesaresi però hanno giocato una partita in più degli avversari finora. Nel turno odierno la Paoloni ha un turno in trasferta non semplice contro l’agguerrita Sabini (19). La Bontempi ospita San Giovanni in Marignano (17) un po’ in calo nelle ultime settimane mentre Pesaro attende Volley Potentino (12) che torna in campo dopo il Covid.

Alle spalle del trio di testa ha perso terreno dalle migliori la Us ’79 Civitanova (23) che ha chiuso la serie di 8 vittorie consecutive fermandosi al Palaserenelli di Loreto. La Nova Volley (22) di coach Marcello Ippoliti è imbattuta sul campo di casa, ha fatto 9 punti nelle tre partite dalla ripartenza issandosi al 5’ posto dietro i rossoblù che ospitano San Marino (21). I neroverdi, invece, hanno il secondo turno interno consecutivo ospitando Osimo (20) domenica alle 17. Chiude il quadro lo scontro tra Bellaria (3) e Alba Adriatica (6).

In B1 Femminile gir. E secondo successo consecutivo per la ritrovata Battistelli Termoforgia, stavolta contro il Nottolini al tiebreak. Sconfitta interna per la Pieralisi contro Trevi e per la Energia 4.0 Volley Angels a Casal De’ Pazzi. Il destino delle ragazze di Capriotti sembra ormai segnato mentre la formazione di Jesi deve guardarsi alle spalle dal tentativo di rimonta di Chieti e Civitavecchia. I 5 punti di distacco della Clementina dai playoff sono ancora un gap importante ma, trovando continuità, tutto è possibile. Nel weekend le ragazze di Secchi saranno a Porto San Giorgio per il derby mentre la Pieralisi sarà a Figline.

In B2 Femminile gir. H tre punti pesanti per la Bcc Fano a Sassuolo mentre ha riposato Collemarino che chiude la classifica (7) e che sarà a Modena contro l’Anderlini (21). Le ragazze di Galli (22) ospitano Ozzano (13).

Nel gir. L guida sempre Teramo (33) ma continua ad inseguire la vetta grazie alla vittoria nello scontro diretto contro Bari (21) la Corplast Corridonia (28) che ha giocato una partita in meno delle abruzzesi che sabato le attende tra le mura amiche. Bene anche Porto Potenza (16) a Pescara (6). Nulla da fare invece per Pagliare (9) in casa contro Trani (19). Appuntamento al Palaprincipi alle 18.30 per il derby marchigiano.