Pallavolo, il programma di serie B maschile e femminile

In B1 Femminile la Clementina è salva, lotta aperta tra Pieralisi Jesi e Corplast Corridonia. Più complicata la situazione in B maschile con Osimo in lotta per i playoff con Turi e Molfetta mentre Loreto contende la salvezza a Modugno e San Giovanni

CASTELBELLINO – In B1 Femminile gir. D la Corplast Corridonia (26) che non vince da due mesi, ha perso a Castelbellino al tiebreak contro la Clementina (33) ormai salva e autrice di un finale di campionato di grande spessore. A contendere la salvezza alla squadra di Fusco è la Pieralisi Jesi (30) sconfitta a Imola. La Corplast ospita la capolista VTB Bologna con un disperato bisogno di 3 punti contro una squadra che finora ha perso una sola partita su 24 mentre la Pieralisi ha un turno non certo impossibile contro Volley Modena già retrocessa e con il vantaggio del fattore campo. Ininfluente la trasferta a Trevi per le ragazze di Mucciolo.

Incandescente la corsa playoff in serie B maschile con la La Nef Osimo (che ha battuto Modugno) che a Turi, in casa della capolista, (che ha vinto a Macerata) si gioca una grande fetta della sua voglia di playoff. Molfetta ha perso a Porto Potenza perdendo il primato e con solo due punti di vantaggio sulla squadrs di Pascucci. Nella corsa salvezza dopo la retrocessione della Us’79 Civitanova salutano la categoria anche la Cucine Lube e la Mater Castellana Grotte. Resta un posto e sono in corsa in tre. La Nova Volley Loreto è stata raggiunta a quota 24 da San Giovanni in Marignano che ha espugnato il Palaserenelli. Due punti più su c’è Modugno battuta a Osimo. Nel weekend i romagnoli ospitano la Bontempi Ancona 5’ in classifica mentre in Puglia si gioca Modugno-Loreto che vale moltissimo.

In B2 Femminile gir.E. tutto deciso o quasi dopo il successo derby per Porto Potenza contro Polverigi (41) che aveva bisogno dei tre punti per la sua salvezza ed ora a quota 29. Lucrezia è a quota 32, Vittoria piena a Pagliare già retrocessa come Monturano per la De Mitri Porto San Giorgio (31). Nel weekend Lucrezia ospita Monturano. Porto Potenza in casa con Rimini, Pagliare con Castenaso, Polverigi a Ozzano