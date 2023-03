Pallavolo, il programma di serie B maschile e femminile

Si fa appassionante la lotta salvezza in B maschile: tutte in trasferta le contendenti nel weekend. In B1F le marchigiane sono tutte in linea di galleggiamento. In B2F i soliti derby animano il turno

CASTELBELLINO – Pronostici rispettati nella 17’ giornata di serie B maschile gir.E. Tutte vincenti le big anche se Molfetta ha lasciato un punto a San Giovanni in Marignano (16) mantenendo comunque 5 punti di vantaggio sulla corregionale Turi, e addirittura 9 sulla 3’ in classifica Osimo, prima delle marchigiane.

Se la lotta playoff regala poche emozioni essendo cristallizzata e con posizioni pressoché definite a discapito delle ambizioni delle nostre, è la corsa salvezza che tiene banco. Modugno (18) e Loreto (16) hanno lasciato i 3 punti in casa rispettivamente a Turi (43) e Macerata (31). La Us’79 (10) ha aggiunto un punto nel derby contro Potentino. Sempre ultima Castellana Grotte (7).

Nulla da fare per i giovani della Lube (10) ad Ancona (31) nel posticipo. Nel prossimo turno l’unica in casa delle contendenti alla permanenza nella categoria è la Lube che ospita domenica alle 18 Osimo approfittando dell’anticipo a sabato dell’impegno di Superlega della squadra di Blengini. La Nova Volley ha un turno ostico a Porto Potenza, San Giovanni è a Macerata, Civitanova va a Molfetta e Modugno è a Montorio. La lotta si giocherà sul filo di pochissimi punti, forse set, e ogni punticino rosicchiato anche dove sembrava non poterci essere speranza è un bottino d’oro.

In B1 Femminile gir. D bella vittoria esterna delle Clementina capace di prendere i tre punti a Campagnola Emilia mentre il derby tra le altre due marchigiane ha sorriso decisamente alla Pieralisi Jesi, 3-0 contro la Corplast Corridonia. In testa guida sempre Volley Team Bologna vincente in trasferta. In classifica la Clementina è salita a quota 19 e a livello di galleggiamento rispetto alla salvezza. Tre punti più su, a quota 22 c’è la Pieralisi Jesi che ha ridotto a soli due punti il gap dalla Corplast Corridonia in un girone estremamente quanto pericolosamente livellato nella zona centrale. Sabato a Castelbellino la Clementina ospita Imola alle 18, terza in classifica con 28 punti, Corridonia attende Campagnola a quota 19 punti alle 21, mentre la Pieralisi è a Cesena domenica alle 17.30 con le due formazioni divise solo da un punto ed è da considerarsi uno dei big match della 17’ giornata.

In B2 Femminile gir. G il derby a Polverigi contro Pagliare è andato alla Beauty Effect come da pronostico. Nulla da fare in casa sia per Monturano che per Porto Potenza rispettivamente contro Ambra Cavallini e Imola.

Nel weekend trasferta a Pontedera per Polverigi domenica alle 18, derby tra Pagliare e Porto Potenza sabato alle 19, e tra Porto San Giorgio e Fano alle 21. Trasferta a Monte Urano per Pistoia.