Pallavolo, il programma di serie B maschile e femminile

La notizia della settimana è stata la prima sconfitta della capolista (BM) Molfetta dopo 14 vittorie subita ad Ancona. In B1F impresa della Clementina a Ravenna. Sabato scontro salvezza Porto San Giorgio e Pagliare in B2F

ANCONA – In B maschile gir. E la formazione dorica della Bontempi di coach Dore Della Lunga è riuscita nell’impresa di stoppare il treno dell’Indeco Molfetta che, priva del suo opposto titolare, ha conosciuto la prima sconfitta stagionale dopo 14 vittorie consecutive. I pugliesi restano saldamente in vetta (42) e sabato attendono la visita della Nova Volley Loreto (16) capace di battere nello scontro salvezza Castellana Grotte (7). Derby a Castelferretti tra una Sabini (23) un po’ in ribasso e la Cucine Lube (12) bisognosa di punti. Il big match di giornata è quello che si disputa all’Eurosuole Forum di Civitanova alle 18.30 tra Volley Potentino e La Nef Osimo appaiate al 3’ posto a quota 33. Le due formazioni sono distanti 4 punti da Turi seconda. Chi perde è praticamente fuori dalla lotta playoff. Derby anche a Macerata tra la Paoloni (28) e la Bontempi Ancona (25) alle 17. La Us ’79 Civitanova (8) cerca punti salvezza a Montorio (21).

In B1 Femminile girone D tutti in piedi per la Clementina che ha espugnato per 3-1 il campo del Mosaico Ravenna. Finalmente un acuto per la squadra di Mucciolo che fa un passo avanti importante nella lotta salvezza e, soprattutto, ha dimostrato di essere uscita dal periodo nero condizionato da troppi infortuni. Benissimo anche la Corplast Corridonia vincente a Modena mentre la Pieralisi Jesi ha ottenuto un punto contro la forte Forlì. Sabato alle 18 la Clementina ospita a Castelbellino la Tieffe Modena (8) ultima in classifica, Corridonia alle 21 attende Imola (24) con la quale divide la 5’ posizione mentre la Pieralisi (19) va ad Altino (34) seconda in classifica.

In B2 Femminile gir. G Porto Potenza è caduta contro la lanciatissima Ozzano capolista (40) mentre Polverigi ha vinto il derby contro Lucrezia e Porto San Giorgio quello a Monturano. Nella 16’ giornata Lucrezia (21) ospita Ozzano, Pagliare (5) attende Rimini (12) per uno scontro salvezza da dentro o fuori, big match a Pistoia tra Abc Ricami (25) e Polverigi (31), derby al PalaSavelli tra De Mitri (17) e Porto Potenza (20) importante anch’esso per la lotta salvezza.