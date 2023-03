Pallavolo, il programma di serie B maschile e femminile

Nei guai le marchigiane di B maschile in lotta per la salvezza e tutte in un momento non positivo di risultati. In B1F Corridonia ufficializza coach Fusco. In B2F Pagliare e Monturano retrocesse in serie C

CORRIDONIA – La 20’ giornata di serie B maschile girone E ha sancito il cambio della guardia in testa con Molfetta, caduta anche a Castellana Grotte dopo aver perso con Modugno – entrambe pugliesi invischiati nella lotta salvezza – che ha lasciato il primo posto alla 4’ pugliese del girone, Turi.

Nulla da fare per i giovani della Lube in casa contro San Giovanni in Marignano. I romagnoli che ospitano la Sabini (35), sono a +4 dalla Nova Volley Loreto (17) quartultima al 5’ stop consecutivo dopo la sconfitta di Osimo (44). I neroverdi attendono la Bontempi Ancona (35) domenica 26 marzo alle 17 al Palaserenelli. Partita della disperazione tra Castellana Grotte e Lube con i giovani cucinieri a quota 10, due in più dei pugliesi padroni di casa. L’altra formazione civitanovese, la US’79 (10) attende Osimo. Modugno-Potentino e Montorio-Paoloni e lo scontro al vertice tra Turi e Molfetta chiudono il quadro.

In B1 Femminile girone D nel turno scorso due su due per le marchigiane in campo con la Clementina che si è sbarazzata in tre set del Volley Modena (8) fanalino di coda e la Pieralisi vincente in trasferta a Ravenna al tiebreak. Ha riposato la Corplast Corridonia (25) che ha ufficializzato l’approdo in panchina di coach Luisa Fusco. L’esordio sulla panchina per l’esperta allenatrice falconarese è da brividi con la trasferta di Altino (40). Turno proibitivo anche per la lanciatissima Pieralisi Jesi che ospita la capolista Volley Team Bologna (52) dominatrice del girone con una sola sconfitta in 19 partite e 12 punti di vantaggio sulla seconda mentre la Clementina (25) è in trasferta a Forlì (30)

In B2 Femminile girone E nel weekend unico sorriso marchigiano per Porto Potenza vincente in trasferta al tiebreak a Castenaso. Sconfitte per Polverigi a Ravenna, Monturano a Prato, Porto San Giorgio a Riccione, Lucrezia a Pistoia, Pagliare in casa con Ozzano. A 6 giornate dal termine nella corsa salvezza le posizioni cominciano a cristallizzarsi. Polverigi ospita Rimini. Porto Potenza cerca continuità ma Prato (48) terza in classifica è un bruttissimo cliente. Lucrezia (25) attende Castenaso, Porto San Giorgio (25) ha l’ostacolo Pistoia. Matematicamente retrocesse Pagliare e Monturano entrambe a quota 5.