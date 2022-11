Pallavolo, il programma del weekend di serie B maschile e femminile

MACERATA – Sono tre i derby marchigiani che caratterizzano la 6’ giornata di andata del campionato di serie B maschile gir. E.

In ordine temporale alle 17 al Banca Macerata Forum la Paoloni Macerata ospita la US ’79 Civitanova in una partita col pronostico che pende dalla parte dei ragazzi dei padroni di casa che però non dovranno sottovalutare il team di Baleani. La prima delle marchigiane ad inseguire il duo pugliese in testa costituito dalla Indeco Molfetta che ha due punti di vantaggi su Turi è la La Nef Osimo che ospita alle 17.30 la Bontempi Ancona sempre pericolante ma in ripresa. Chi cerca punti salvezza pesanti è la Nova Volley Loreto alle 18 in casa della Sabini Castelferretti che si sta caratterizzando come una delle formazioni più combattive del girone. In settimana il presidente di Loreto Franco Massaccesi ha predicato calma e serenità ma i due punti in classifica sono pochi per la squadra di Giombini. Completano il quadro i giovani della Lube che ospitano Turi e Volley Potentino che attende la visita di Castellana Grotte alle 20.30

In B1 Femminile gir. D nel weekend scorso la Pieralisi Jesi ha trovato finalmente il primo successo stagionale contro Cesena mentre hanno subito la sconfitta sempre per 3-0 sia la Clementina a Imola che la Corplast Corridonia a Campagnola Emilia. Nel prossimo turno la Clementina riposa, la Corplast attende Forlì alle 21 con entrambe le formazioni nella pancia del gruppo a quota 7 punti, mentre la Pieralisi misura la sua crescita sul campo di Trevi alle 18.

In B2 Femminile gir. G, Porto Potenza ha vinto il derby con Pagliare mentre Polverigi ha dato spettacolo in casa contro la capolista Pontedera cedendo solo al tiebreak. Nel prossimo turno derby tra deluse a Pagliare dove è di scena Monte Urano. Le altre 4 marchigiane sono tutte in trasferta: Polverigi ha un altro big match a Prato, Porto Potenza va a Riccione, Porto San Giorgio a Castenaso, Fano va a Pontedera