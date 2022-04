Pallavolo, il programma di serie B maschile e femminile

La nuova capolista Bontempi Ancona è in trasferta a Bellaria, super derby a Civitanova. Rinviata la trasferta della Battistelli a Casal De’ Pazzi così come il derby di B2 tra Corridonia e Pagliare

ANCONA – Il campionato di serie B maschile gir. G si avvia a recuperare le 4 giornate posticipate per Covid giocando quindi la 12’ giornata. Il big match è sabato alle 21 a Civitanova tra la lanciatissima Us’79 (36) di coach Andrea Baleani e la ex capolista Paoloni Macerata (41). Per Civitanova è l’ultima occasione per tornare in corsa per un posto playoff dopo il successo al tiebreak a San Giovanni in M.. I ragazzi di coach Giganti, infatti, sono stati scavalcati al vertice dalla Bontempi Ancona (43) che giovedì ha recuperato il match con Volley Potentino (12) e vinto 3-0. Sabato trasferta a Bellaria (6). La Montesi Pesaro (39), 3’ forza, ospita la Sabini (23). Dopo aver chiuso a 6 la striscia di vittorie consecutive col tiebreak perso nel recupero di martedì che è costato anche l’imbattibilità casalinga, la Nova Volley Loreto (32) ospita domenica San Giovanni in Marignano (22). Osimo (31) ritrova Valla ed ospita San Marino (24). Chiude il programma il match tra Volley Potentino (12) e Alba Adriatica (6).

In B1 Femminile gir. E anch’essa impegnata nella 12’ giornata, è rinviata per Covid la trasferta della Battistelli Termoforgia (28) in casa del Volleyrò Casal De’ Pazzi (30). Le ragazze di Secchi non giocano da quasi un mese, era il 12 marzo e vinsero contro Pomezia, poi solo rinvii. Trasferta complicata proprio a Pomezia (32) per la Pieralisi Jesi (22). mentre la Energia 4.0 DeMitri ultima in classifica e ormai retrocessa in B2, ospita Figline (38) seconda in classifica. La capolista Perugia (46) è in trasferta a Chieti (18).

In B2 Femminile gir. H Collemarino (11) ospita le emiliane di San Giovnni in Persiceto (24), mentre la Bcc Fano (26) ospita l’Olimpia Teodora (33) seconda forza del campionato a 2 punti dalla capolista Teodora Settore Giovanile che, rispetto alla più immediata inseguitrice, ha una partita in meno ed è impegnata contro il Moma Anderlini (30).

Nel gir. L rinviato al 20 aprile il derby tra Corridonia e Pagliare mentre riposa Porto Potenza. In classifica guida Teramo che ha un punto di margine ma due partite giocate in più rispetto alla Corplast Corridonia. Il 1’ posto regala la promozione diretta in B1 mentre la seconda andrà ai playoff.