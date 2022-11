Pallavolo, il programma del weekend di serie B maschile e femminile

Doppio scontro salvezza nel turno del weekend (BM) mentre Osimo vede la vetta. In B1 la Clementina cerca continuità, la Pieralisi ossigeno. In B2 si anima la lotta salvezza

ANCONA – Il PalaBrasili di Collemarino è il campo principale per quanto riguarda l’ottava giornata del campionato di serie B maschile gir. E e le marchigiane impegnate. Alle 17.30 la Bontempi Ancona (4) sfida la Nova Volley Loreto (3). La classifica pericolante di due delle protagoniste della passata stagione, piazze storiche della pallavolo marchigiana, anticipa l’incontro delle 18 tra Cucine Lube (1) e i pugliesi di Castellana Grotte (3) altro scontro salvezza tra due formazioni molto giovani. Il derby tra la prima e la seconda, le due pugliesi di Molfetta (21) e Turi (18) potrebbe favorire la rincorsa della La Nef Osimo (17) che ospita un’altra pericolante come la Us ’79 Civitanova. Alle spalle della vetta si muovono Volley Potentino e Paoloni Macerata entrambe a quota 16 e impegnate rispettivamente in casa contro Modugno e contro Montorio.

In B1 Femminile gir. D, dopo il primo successo esterno stagionale della Clementina 2020 al tiebreak sul campo di Modena, per Saveriano e compagne c’è l’impegno interno contro Forlì alle 18 a Moie. Prosegue la crisi della Pieralisi Jesi battuta in casa da Ravenna e attesa alla trasferta in casa del Volley Team Bologna domenica alle 17.30. La Corplast Corridonia chiude il quadro delle marchigiane tornando in campo dopo il turno di riposo ospitando alle 21 il Tenaglia Altino che ha perso il proprio coach Gagliardi salito in A2 sulla panchina dell’Assitec Fiumerapido. In classifica la Corplast è nella pancia del gruppo a quota 10. In zona rossa sono invece sia la Pieralisi ultima a quota 3 punti, che la Clementina a quota 4.

In B2 Femminile gir. G sempre complicata la situazione per la gran parte delle marchigiane invischiate in zona rossa e il turno non pare favorevole. Solo la pericolante Pagliare (3) è impegnata in casa ospitando alle 19 la forte formazione di Riccione (17). In trasferta invece sia Polverigi (14) sul campo di Rimini (9), Monte Urano ultima con 2 punti a Ravenna (4) per uno scontro salvezza molto importante, Porto Potenza (11) a Prato (17), Lucrezia (7) a Castenaso (8) e Porto San Giorgio (5) a Pistoia (12).