Pallavolo, il programma di serie B maschile e femminile

In B maschile Osimo prova a credere nei playoff, Loreto nella salvezza. In B1F nulla da fare all’esordio per coach Fusco sulla panchina di Corridonia. In B2F turno positivo e posizioni ben delineate per le marchigiane

LORETO – La 21’ giornata di serie B maschile gir. E ha regalato la migliore versione della Nova Volley Loreto. La squadra di Giombini ha battuto (3-0) la quotata Bontempi Ancona rilanciandosi decisamente nella corsa salvezza. Nella corsa alla sopravvivenza hanno fatto festa anche le due pugliesi di Modugno e Castellana Grotte. Per i playoff la spartizione dei punti tra Turi e Molfetta ha riportato gli ospiti in vetta e Osimo a -6 dalla coppia con 5 giornate da giocare

Campo principale nel weekend è sabato alle 18 all’Eurosuole Forum dove i giovani della Lube (12) ospitano la Nova Volley Loreto (20) sempre quart’ultima ma a un punto da San Giovanni (21) che sarà ospite della motivatissima Osimo (47). Modugno (23) sale a Castelferretti (38). La US’79 (10) che in caso di sconfitta direbbe addio alla serie B, è ospite di una Bontempi Ancona in cerca di rivincite mentre Castellana Grotte (13) è al Banca Macerata Forum ospite della Paoloni Macerata (41). Potentino-Turi e Molfetta-Montorio completano il quadro.

In B1 Femminile gir. D. Nel turno scorso altra zampata notevole della Clementina (27) che ha vinto a Forlì, mentre la Pieralisi Jesi (28) ha fatto il massimo ma senza ottenere punti, contro la capolista Volley Team Bologna (55) dominatrice del girone con una sola sconfitta in 20 partite e un vantaggio abissale sulla seconda. Esordio sulla panchina della Corplast Corridonia senza gloria per coach Luisa Fusco che aveva un compito improbo ad Altino che, peraltro, sabato sarà a Castelbellino. Corridonia (25) ospita Trevi (27) con l’imperativo di vincere perché la classifica piange, mentre Jesi se la vede con la Tieffe Modena già praticamente retrocessa. La corsa salvezza è più animata che mai e coinvolge anche le tre marchigiane.

In B2 Femminile gir.G. Prezioso successo pieno di Polverigi (39) per consolidare il 5’ posto contro Rimini così come lo è in ottica salvezza il punto di Porto Potenza contro la terza in classifica Prato. Benissimo anche Lucrezia (28) contro Castenaso e Porto San Giorgio (28) ha battuto Pistoia. Acuto per Monturano (7) già retrocessa ma vincente al tiebreak contro la Teodora Ravenna. Il prossimo è un turno quasi tutto in trasferta per le marchigiane con la DeMitri (28) a Pisa, Lucrezia (28) a Pagliare per il derby marchigiano di giornata, Porto Potenza (26) a Ravenna, Monturano a Rimini, Polverigi a Castenaso.