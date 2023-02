Pallavolo, il programma di serie B Maschile e Femminile

In B maschile gli scontri diretti in zona salvezza animano la 2° di ritorno. In B1F la Clementina contro Serena Ortolani. Torna in campo anche la Pieralisi. In B2 derby a Polverigi e Monte Urano

ANCONA – La prima giornata di ritorno dopo la lunga pausa non ha portato scossoni in vetta ai campionati di B maschile, B1 e B2 femminile.

Nella terza serie maschile gir. E le due pugliesi Molfetta (42) e Turi (34) hanno mantenuto il passo mentre la novità è sul gradino più basso del podio a 4 punti dai playoff nel quale Volley Potentino (30) vincente contro la Sabini ha agganciato la La Nef Osimo battuta a Macerata dalla Paoloni, terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Pascucci.

Tra le contendenti alla salvezza ha vinto solo Modugno nello scontro diretto la Us’79 Civitanova. Da segnalare l’esordio da titolare nella Nova Volley Loreto del palleggiatore Leonardo Forconi, classe 2007 gettato nella mischia da coach Giombini fin dall’avvio nella trasferta di Montorio per la contemporanea assenza dei due palleggiatori Campana e Ausili. Nel prossimo turno i loretani (13) domenica alle 17 ospitano Castellana Grotte (7), scontro salvezza. La Lube (12) ospita Volley Potentino, la Us’79 (8) ospita Turi. La capolista Molfetta è al PalaBrasili di Collemarino ospite della Bontempi (22).

In B1 Femminile gir. D riparte finalmente il campionato anche per la Pieralisi Jesi (18) che nel turno scorso ha riposato e che ospiterà Forlì. Nulla da fare per la Clementina contro la capolista VTB Bologna (34) mentre la Corplast Corridonia (21) ha perso in casa al tiebreak contro il Mosaico Ravenna (25), terza in classifica e che in settimana ha annunciato il ritorno al volley di Serena Ortolani. L’opposta ex Nazionale e moglie del CT Davide Mazzanti, classe ’87, che ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Champions League, sarà a disposizione sabato alle 20.30 contro la Clementina (10). Trasferta anche per la Corplast Corridonia in casa del Volley Modena (8).

In B2 Femminile gir. G spicca il derby a Polverigi tra Beauty Effect (28) e Apav Fano (21). Derby anche tra Monte Urano (2) e Porto San Giorgio (14). La Torresi Porto Potenza (20) ospita la capolista Ozzano (37) che ha agganciato Ambra Cavallini non più sola in vetta, Pagliare (5) ha un turno quasi impossibile a Prato (32)