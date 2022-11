Pallavolo, il programma delle marchigiane di serie B maschile e femminile

Prima vittoria per Ancona che cerca continuità mentre Loreto cerca i primi punti in casa (BM). In B1F la Clementina ha finalmente brindato mentre la Pieralisi Jesi resta a zero. In B2F Polverigi alla prova della capolista

POLVERIGI – L’ultimo di turno di serie B maschile gir. E giocato nel weekend è stato il primo finora nel quale il fattore campo ha sostanzialmente retto. Vittoria esterna solo per la lanciatissima Osimo e per la Bontempi Ancona al primo successo in campionato sul campo della Lube. Il prossimo turno è molto interessante con incroci anche pericolosi. Proprio la Bontempi di coach Della Lunga deve verificare alle 18 in casa contro la rivelazione Sabini se il successo a Civitanova è stato episodico o evidenzia una crescita di una squadra partita con delle ambizioni nonostante abbia perso due pezzi pregiati del suo roster della passata stagione. Testacoda al Palabellini tra Osimo e i giovani della Lube nelle cui fila milita il palleggiatore “senza-testa” Filippo Melonari. La Paoloni Macerata va a San Giovanni in Marignano in uno dei due match forse più equilibrati del turno. L’altro dovrebbe essere quello di domenica al Palaserenelli di Loreto alle 17 tra la Nova Volley ancora a secco di punti in casa e Volley Potentino. Test proibitivo per la Us ’79 Civitanova in casa contro la capolista Molfetta a punteggio pieno e che in 4 partite ha perso solo 2 set. Chiudono il quadro Modugno-Montorio e il derby pugliese tra Castellana Grotte e Turi.

In B1 Femminile gir. D il quadro per le marchigiane è in evoluzione. La Clementina ha trovato finalmente il primo sorriso stagionale imponendosi 17-15 al tiebreak al termine di una battaglia interminabile contro Campagnola Emilia. La Corplast Corridonia ha vinto il derby contro la Pieralisi per 3-1 lasciando in grossi guai la squadra di Sabbatini che è ancora ferma al palo dopo 3 incontri. Le jesine sono le uniche impegnate in casa sabato alle 18 contro Cesena. La Clementina è di scena ad Imola contro un avversario molto competitivo e finora imbattuto mentre la Corplast sarà ospite di Campagnola battuta sabato a Moie in un match atteso come molto equilibrato

In B2 Femminile gir. G nello scorso turno hanno fatto festa lontano da casa la sempre più sorprendete Polverigi che è passata a Pagliare nel derby e Porto Potenza che ha vinto a Pistoia al tiebreak. Sabato la Beauty Effect ospita le toscane di Ambra Cavallini capolista imbattuta a 12 punti e appena due set persi, derby tra Porto Potenza e Pagliare e tra Fano e Porto San Giorgio. Monturano in casa contro Pistoia cerca la prima vittoria stagionale.