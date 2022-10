Pallavolo, la prima volta della Cbf Balducci in A1

MACERATA – La Cbf Balducci fa festa in casa contro la Bartoccini Perugia centrando il suo primo storico successo in massima serie (3-1). Grazie ad una prova maiuscola nel muro-difesa con capitan Fiesoli Mvp, le ragazze di Paniconi davanti a oltre 700 spettatori hanno conquistato i 3 punti costringendo le umbre che hanno perso la schiacciatrice Guerra a metà del primo set a rimanere a zero punti. Vittoria con dedica per il patron Franco Balducci che ha festeggiato il compleanno con le sue ragazze.

Sospiro di sollievo per coach Paniconi che muove la classifica e vede la sua squadra acquisire punti ed autostima. «Il pubblico andava conquistato e coinvolto e stasera ci sono riuscite, tutto questo credo si racchiuda nei recuperi che abbiamo fatto al limite dell’impossibile. Dovevamo toglierci di dosso il peso della matricola e questa vittoria è molto importante. Si sono viste cose buone dal punto di vista tecnico, abbiamo giocato bene contro una squadra sicuramente di valore e sono molto contento di questo».

La squadra comincia ad avere il Dna che vuole il tecnico pochi errori gratuiti e tanta difesa capitalizzando i regali degli avversari.

Domenica la Cbf Balducci, sempre in attesa di recuperare Lipska, farà visita a Chieri che stasera (27 ottobre) gioca il derby nel posticipo con Cuneo. Appuntamento di nuovo in casa mercoledì alle 20.30 contro Il Bisonte Firenze.

Nulla da fare invece per la Megabox Vallefoglia travolta a Scandicci. La squadra di Mafrici ancora senza Hancock ha potuto poco contro la corazzata toscana che si imposta senza appello per 3-0. Appena due punti per Kosheleva, Piani è l’unica delle biancoverdi in doppia cifra. Nelle padrone di casa ancora fuori il fenomeno cinese Zhu Ting ma Antropova Mvp è bastata per infliggere alla Megabox i parziali a 18-14-16 in poco più di un’ora di gioco. Pe ril libero marchigiano Sirressi “non siamo riusciti a giocare, non ci hanno mai permesso di alzare la testa – ha detto – e noi dobbiamo lavorare ancora tanto, integrare sia Micha Hancock che Maja Aleksic e pensare a una partita alla volta. Il nostro percorso è solo all’inizio”. Domenica al PalaCarnaroli di Urbino arriva Conegliano campione d’Italia in carica.

Stasera alle 20.30 la Cucine Lube ospita la Sir Safety Perugia di coach Anastasi. I cucinieri sono attesi al pronto riscatto dopo la deludente prova di Monza ma gli umbri sono a punteggio pieno e l’ostacolo è complicatissimo oltre che stimolante.