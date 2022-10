Pallavolo, la prima giornata di serie B è piena di sorprese

In B maschile le “straniere” si scoprono molto competitive, bene Osimo e Sabini. In B1 Femminile buon punto per la neopromossa Corridonia. In B2 Fano vince il derby, primo punto per la neopromossa Polverigi

CASTELFERRETTI – Poche soddisfazioni dalla prima giornata di serie B maschile e femminile per le marchigiane ma già utile per le prime indicazioni con le quali analizzare la consistenza e le ambizioni delle contendenti.

In B maschile gir. E la Sabini Castelferretti rappresenta una bella sorpresa avendo fatto bottino pieno contro Volley Potentino pur dovendo giocare al PalaBadiali di Falconara per l’indisponibilità del PalaLiuti. A fare festa è anche la quotata La Nef Osimo che non potrà nascondersi troppo considerando il sestetto a disposizione di coach Pascucci. Il successo contro la Paoloni Macerata ha confermato che bisognerà fare i conti contro i “senzatesta”.

Inizio difficile invece per la Bontempi Ancona che paga il fatto di non avere più Terranova e Ferrini, e per la Nova Volley Loreto che ha ceduto in casa contro gli abruzzesi di Montorio nonostante un super Torregiani. Primo scivolone in B anche per la giovane Cucine Lube. Un punto in casa per la Us’79 Civitanova. La curiosità maggiore era vedere le formazioni non marchigiane delle quali si sa sempre poco. Il primo turno ha evidenziato una sola sconfitta per le 4 pugliesi, quella di Castellana Grotte per altro in Romagna a San Giovanni in Marignano che, rispetto al campionato scorso, è anch’essa decisamente rinforzata. Bene Modugno, Molfetta e Turi tutte vincenti in trasferta.

In B1 femminile gir. D scalpita la Pieralisi Jesi che ha dovuto riposare mentre la rinnovata Clementina 2020 contro la quotata Bologna ha ceduto 3-1. Dalla trasferta a Ravenna la neopromossa Corplast Corridonia è tornata con un buon punto

In B2 Femminile gir. G grande battaglia a Porto Potenza dove si è imposta la Bcc Fano al tiebreak. Netto stop interno per Monturano contro Ozzano, per Pagliare a Ravenna e per Porto San Giorgio a Rimini. Discreto il punto della neopromossa Polverigi in casa contro Riccione.