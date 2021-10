Pallavolo, presentazione della 26’ SuperCoppa maschile

CIVITANOVA – La settimana porta alla 26ª Del Monte® Supercoppa che andrà in scena nel weekend del 23 e 24 ottobre sul campo tricolore dell’Eurosuole forum di Civitanova Marche. «La ripartenza non ci concede tregua per la fase organizzativa – ha spiegato il DG Cormio – Iniziare la stagione con la presenza del pubblico è stato bello e importante, per certi versi anche complesso. Tutto è andato nel migliore dei modi. Di questo ne ero sicuro e sarà così anche per la Del Monte@ Supercoppa. I tifosi sono stati festosi, ordinati e disciplinati, i controlli regolari, le attese superiori al passato ma accettabili perché la gente si è presentata in largo anticipo».

In mattinata si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione presso la Regione Marche con il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi, l’Assessora allo sport della Regione Marche, Giorgia Latini. Presenti anche l’allenatore della Cucine Lube Civitanova, Gianlorenzo Blengini, e il capitano biancorosso Osmany Juantorena, accompagnati dai vertici del Club cuciniero.

Gli onori di casa a Giorgia Latini, che ha ribadito come «le Marche sono felici di accogliere questo evento, dopo essersi distinte per grandi recenti risultati sportivi. È un forte segnale di rinascita che diamo attraverso lo sport. Non abbiamo solo il nostro amato Mancini: gli atleti paralimpici e squadre di eccellenza come la Lube sono l’incentivo ad attrarre nuove persone verso lo sport, maestro di aggregazione ed educazione».

«Il ritorno dei tifosi – ha sottolineato Simona Sileoni – e la ripartenza sono le chiavi di questo evento, per tutto il mondo della pallavolo che qui nella Marche ha una sua culla. È un onore avere la possibilità di ospitare l’evento, è una gioia e una responsabilità. Facciamo tanto per il territorio come Lube, lavoriamo sui giovani, mettiamo sempre nuove energie e questo è il nostro modo di dire grazie a tutti. Non avremo ancora intorno a noi tutto il pubblico che desideriamo, ma quattro grandi squadre e quattro grandi tifoserie che sanno sedersi fianco a fianco sono la firma della pallavolo».

Dopo il saluto del Presidente della Fipav Marche, Fabio Franchini («La Lube ha fatto tanto e la pallavolo di vertice aiuta: abbiamo risultati positivi, finalmente il ritorno degli Under 12 nelle palestre è il segnale che aspettavamo»), l’intervento del presidente di Lega Massimo Righi. «Grazie alla Regione Marche che ci ha ospitato questa mattina, e grazie alla Lube che organizza con noi questa edizione della Del Monte® Supercoppa. Il risultato mediatico sarà indubbiamente grande con Rai Sport, Rai Due per la Finale, e i milioni di spettatori di Volleyball TV, la piattaforma digitale curata da Volleyball World. Per il pubblico dal vivo c’è ancora una nota dolente, ho chiesto l’aumento al 75% della capienza al CTS per questo evento, domanda ad oggi ancora inascoltata. Meritiamo il 100% per dimostrare che il palasport è un posto sicuro: l’ho detto in altre occasioni, limitarlo al 60% sembra da parte del CTS un manifesto di pericolo. Avremo in campo un evento stellare, con squadre piene di campioni: nessuno ha un evento di pallavolo di questo livello oggi nel mondo, sarà una grande festa di sport».

Il programma degli incontri prevede: Sabato 23 ottobre 2021, ore 15.15 Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monzaore 18.00 Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino. Domenica 24 ottobre, ore 18 la Finale. Tutte le partite saranno in diretta su RaiSport